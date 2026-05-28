Базовая социальная помощь в Украине: ВРУ поддержала законопроект о единой выплате

В Украине может появиться новая соцвыплата. 28 мая 2026 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15094, который предусматривает введение базовой денежной помощи для некоторых категорий лиц. На поддержку смогут рассчитывать семьи с низкими доходами.

Кому назначена базовая социальная помощь

Деньги будут назначать по заявлениям только малообеспеченным семьям, учитывая потребности каждого отдельного домохозяйства. Среди условий — предыдущий отказ от получения помощи:

на детей одиноким матерям;

на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или проживают по неизвестному адресу.

Плюс базовую социальную помощь смогут выплачивать одновременно со средствами для лиц, достигших пенсионного возраста, однако не получивших права на пенсию из-за отсутствия страхового стажа.

"Целью законопроекта является внедрение европейских подходов к предоставлению государственной социальной поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан", — говорится на сайте ВРУ.

Какой размер новой выплаты

Конкретная сумма не установлена, размер базовой величины (БВ) будут утверждать ежегодно законом о Государственном бюджете Украины. В то же время предусматривается минимальный предел, эквивалентный прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год речь идет о 3 328 грн.

Расчеты денежного обеспечения будут индивидуальные для семей:

на первого члена семьи (уполномоченный представитель) — 100% БВ;

на каждого следующего члена семьи — 100% БВ;

на лиц с инвалидностью — по решению Кабинета Министров.

Участие в программе будет включать согласие на проведение индивидуальной оценки потребностей домохозяйства и составление на основе анализа плана предоставления социальных услуг. На конец мая законопроект только приняли за основу. Далее необходимо проголосовать за принятие в целом и получить подпись президента Украины.

