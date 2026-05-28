Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні може з’явитися нова соцвиплата: кому призначатимуть допомогу

В Україні може з’явитися нова соцвиплата: кому призначатимуть допомогу

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 14:06
Базова соціальна допомога в Україні: ВРУ підтримала законопроєкт про єдину виплату
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні може з’явитися нова соцвиплата. 28 травня 2026 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15094, який передбачає запровадження базової грошової допомоги для деяких категорій осіб. На підтримку зможуть розраховувати сім’ї з низькими доходами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

Кому призначена базова соціальна допомога

Кошти будуть призначати за заявами лише малозабезпеченим родинам, враховуючи потреби кожного окремого домогосподарства. Серед умов — попередня відмова від отримання допомоги:

  • на дітей одиноким матерям;
  • на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги їх утримувати або проживають за невідомою адресою.

Плюс базову соціальну допомогу зможуть виплачувати одночасно з коштами для осіб, які досягли пенсійного віку, однак не набули права на пенсію через відсутність страхового стажу.

"Метою законопроєкту є впровадження європейських підходів до надання державної соціальної підтримки для найбільш вразливих категорій громадян", — йдеться на сайті ВРУ.

Читайте також:

Який розмір нової виплати

Конкретна сума не встановлена, розмір базової величини (БВ) будуть затверджувати щороку законом про Державний бюджет України. Водночас передбачається мінімальна межа, еквівалентна прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2026 рік йдеться про 3 328 грн.

Розрахунки грошового забезпечення будуть індивідуальні для родин:

  • на першого члена сім’ї (уповноважений представник) — 100% БВ;
  • на кожного наступного члена сім'ї — 100% БВ;
  • на осіб з інвалідністю — за рішенням Кабінету Міністрів.

Участь у програмі включатиме згоду на проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарства і складання на основі аналізу плану надання соціальних послуг. Станом на кінець травня законопроєкт лише прийняли за основу. Далі необхідно проголосувати за ухвалення в цілому й отримати підпис президента України.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні запропонували підвищити соціальні стандарти у 2026 році. Йдеться про мінімальну зарплату, пенсійне забезпечення та прожитковий мінімум. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям повторно надійшли виплати від держави у розмірі 1 500 грн. Попередження про потребу повернути кошти люди не отримали. Як результат, їм заблокували соціальні картки в банківських установах.

фінансова допомога законопроєкт соцвиплати
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації