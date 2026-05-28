Базова соціальна допомога в Україні: ВРУ підтримала законопроєкт про єдину виплату

В Україні може з’явитися нова соцвиплата. 28 травня 2026 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15094, який передбачає запровадження базової грошової допомоги для деяких категорій осіб. На підтримку зможуть розраховувати сім’ї з низькими доходами.

Кому призначена базова соціальна допомога

Кошти будуть призначати за заявами лише малозабезпеченим родинам, враховуючи потреби кожного окремого домогосподарства. Серед умов — попередня відмова від отримання допомоги:

на дітей одиноким матерям;

на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги їх утримувати або проживають за невідомою адресою.

Плюс базову соціальну допомогу зможуть виплачувати одночасно з коштами для осіб, які досягли пенсійного віку, однак не набули права на пенсію через відсутність страхового стажу.

"Метою законопроєкту є впровадження європейських підходів до надання державної соціальної підтримки для найбільш вразливих категорій громадян", — йдеться на сайті ВРУ.

Який розмір нової виплати

Конкретна сума не встановлена, розмір базової величини (БВ) будуть затверджувати щороку законом про Державний бюджет України. Водночас передбачається мінімальна межа, еквівалентна прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2026 рік йдеться про 3 328 грн.

Розрахунки грошового забезпечення будуть індивідуальні для родин:

на першого члена сім’ї (уповноважений представник) — 100% БВ;

на кожного наступного члена сім'ї — 100% БВ;

на осіб з інвалідністю — за рішенням Кабінету Міністрів.

Участь у програмі включатиме згоду на проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарства і складання на основі аналізу плану надання соціальних послуг. Станом на кінець травня законопроєкт лише прийняли за основу. Далі необхідно проголосувати за ухвалення в цілому й отримати підпис президента України.

