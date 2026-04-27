Главная Экономика В Украине готовят компенсации за поврежденные авто: кто получит деньги

В Украине готовят компенсации за поврежденные авто: кто получит деньги

Дата публикации 27 апреля 2026 16:20
Украинцам планируют давать деньги за поврежденные из-за войны авто: кто получит компенсацию и как будут определять сумму
Компенсация за поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине разрабатывают механизм компенсации за поврежденные автомобили во время войны. Соответствующий законопроект уже рассмотрел профильный комитет и вскоре он может быть вынесен на обсуждение в Верховной Раде Украины.

О том, кто сможет получить деньги за поврежденный автомобиль и как будет работать новый вид компенсаций в Украине, рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE.

Когда украинцы смогут получить компенсацию за поврежденные из-за войны автомобили

По его словам, идея выплат является важной и уже имеет поддержку среди людей. Она предусматривает, что владельцы поврежденных авто смогут получить возмещение так же, как это сейчас происходит с жильем. Законопроект уже рассмотрел профильный комитет и рекомендовал вынести его на обсуждение в Верховной Раде Украины.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы руководство фракции "Слуга народа" и другие фракции поддержали эту инициативу, и мы смогли его рассмотреть на пленарном заседании в первом чтении", — отмечает Крейденко.

Как будет работать механизм компенсаций за поврежденные или уничтоженные войной автомобили

По словам депутата, механизм компенсаций должен быть прозрачным. Сумму выплаты будут определять по рыночной стоимости автомобиля на момент повреждения. Например, если машине 15 лет, но она в хорошем состоянии, эксперт оценит ее, а государство выплатит соответствующую сумму.

Деньги можно будет использовать на покупку другого авто или на собственные нужды. При оценке будут учитывать:

  • возраст;
  • пробег;
  • техническое состояние автомобиля.

Владимир Крейденко также добавил, что такая компенсация особенно важна для людей, которые живут вблизи зоны боевых действий. Для многих из них авто — это не роскошь, а необходимость: для эвакуации, волонтерских поездок и повседневной жизни, ведь общественный транспорт ходит далеко не везде.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы, которые продали авто или мопед, могут получить налоговый долг. Не все знают, что налог зависит от того, сколько транспорта продано за год — чем больше продаж, тем выше ставка.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Госпродпотребслужба в январе-марте 2026 года провела 88 проверок цен на коммунальные услуги, и в 86 случаях нашли нарушения. Людям уже начали компенсировать излишне начисленные деньги, а общая сумма возмещений составляет примерно 453 тысячи гривен.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
