Українцям планують давати гроші за пошкоджені через війну авто: хто отримє компенсацію та як визначатимуть суму

Компенсація за пошкоджений автомобіль.

В Україні розробляють механізм компенсації за пошкоджені автомобілі під час війни. Відповідний законопроєкт уже розглянув профільний комітет і невдовзі він може бути винесений на обговорення у Верховній Раді України.

Про те, хто зможе отримати гроші за пошкоджений автомобіль та як працюватиме новий вид компенсацій в Україні, розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE.

Коли українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджені через війну автомобілі

За його словами, ідея виплат є важливою і вже має підтримку серед людей. Вона передбачає, що власники пошкоджених авто зможуть отримати відшкодування так само, як це зараз відбувається із житлом. Законопроєкт уже розглянув профільний комітет і рекомендував винести його на обговорення у Верховній Раді України.

"Зараз я працюю над тим, щоб керівництво фракції "Слуга народу" і інші фракції підтримали цю ініціативу, і ми змогли його розглянути на пленарному засіданні у першому читанні", — зазначає Крейденко.

Як працюватиме механізм компенсацій за пошкоджені або знищені війною автівки

За словами депутата, механізм компенсацій має бути прозорим. Суму виплати визначатимуть за ринковою вартістю автомобіля на момент пошкодження. Наприклад, якщо машині 15 років, але вона в хорошому стані, експерт оцінить її, а держава виплатить відповідну суму.

Гроші можна буде використати на купівлю іншого авто або на власні потреби. При оцінці враховуватимуть:

вік;

пробіг;

технічний стан автомобіля.

Володимир Крейденко також додав, що така компенсація особливо важлива для людей, які живуть поблизу зони бойових дій. Для багатьох із них авто — це не розкіш, а необхідність: для евакуації, волонтерських поїздок і повсякденного життя, адже громадський транспорт ходить далеко не скрізь.

