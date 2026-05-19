Скидки на видеоигры до 90% в Steam: что нужно знать о "Фестивале океанов"

На цифровой платформе Steam начался новый тематический фестиваль, посвященный играм о морях и океанах. Речь идет о Subnautica 2, чей бешеный успех сразу после выхода ранней версии удивил даже разработчиков, и других похожих проектах. На множество игр доступны большие скидки, однако распродажа продлится недолго.

Скидки на игры в Steam

"Фестиваль океанов" начался 18 мая 2026 года и будет продолжаться до 25 мая включительно. Любители морских приключений могут купить гораздо дешевле игры разных жанров: от исследовательских симуляторов и survival до экшн-проектов с пиратами.

По состоянию на вторник, 19 мая, пользователям Steam доступны такие тайтлы о водной стихии с выгодными скидками:

Port Royale 4 — 66 грн вместо 660 грн (-90%);

Skull and Bones — 85 грн вместо 859 грн (-90%);

Subnautica — 199 грн вместо 799 грн (-75%);

Still Wakes the Deep — 175 грн вместо 700 грн (-75%);

SOMA — 150 грн вместо 600 грн (-75%);

Stranded Deep — 139 грн вместо 279 грн (-50%);

Barotrauma — 279 грн вместо 559 грн (-50%).

Незадолго до начала тематического фестиваля компания Unknown Worlds выпустила в ранний доступ долгожданное продолжение популярного survival-проекта о подводном мире — Subnautica 2. Скидки нет, а цена в онлайн-магазине составляет 899 грн.

Игроки вернутся на океаническую планету с уникальной фауной и флорой, чтобы исследовать биомы, собирать ресурсы для крафта инструментов и строительства базы/лодок, обустраивать свою жизнь под водой и разгадывать тайны чужого мира. Одновременно с этим нужно не умереть от хищных существ.

