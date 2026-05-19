Знижки на відеоігри до 90% у Steam: що треба знати про "Фестиваль океанів"

Знижки на ігри про море та океани.

На цифровій платформі Steam розпочався новий тематичний фестиваль, присвячений іграм про моря та океани. Йдеться про Subnautica 2, чий шалений успіх одразу після виходу ранньої версії здивував навіть розробників, та інші схожі проєкти. На безліч ігор доступні великі знижки, однак розпродаж триватиме недовго.

Знижки на ігри в Steam

"Фестиваль океанів" розпочався 18 травня 2026 року і буде тривати до 25 травня включно. Любителі морських пригод можуть купити набагато дешевше ігри різних жанрів: від дослідницьких симуляторів і survival до екшн-проєктів із піратами.

Станом на вівторок, 19 травня, користувачам Steam доступні такі тайтли про водну стихію з вигідними знижками:

Port Royale 4 — 66 грн замість 660 грн (-90%);

Skull and Bones — 85 грн замість 859 грн (-90%);

Subnautica — 199 грн замість 799 грн (-75%);

Still Wakes the Deep — 175 грн замість 700 грн (-75%);

SOMA — 150 грн замість 600 грн (-75%);

Stranded Deep — 139 грн замість 279 грн (-50%);

Barotrauma — 279 грн замість 559 грн (-50%).

Незадовго до початку тематичного фестивалю компанія Unknown Worlds випустила в ранній доступ довгоочікуване продовження популярного survival-проєкту про підводний світ — Subnautica 2. Знижки немає, а ціна в онлайн-магазині становить 899 грн.

Гравці повернуться на океанічну планету з унікальною фауною та флорою, аби досліджувати біоми, збирати ресурси для крафту інструментів і будівництва бази/човнів, облаштовувати своє життя під водою і розгадувати таємниці чужого світу. Одночасно з цим потрібно не померти від хижих істот.

