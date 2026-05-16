Головна Економіка Шалений успіх Subnautica 2: де українцям купити гру і скільки вона коштує

Дата публікації: 16 травня 2026 17:12
Subnautica 2 у ранньому доступі: яка ціна шалено популярної гри та де її купити
Subnautica 2 вийшла у ранньому доступі. Фото: Pexels, Steam. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть купити в Steam чи на іншому цифровому майданчику культову гру, розробка якої офіційно стартувала у 2022 році. Йдеться про довгоочікувану Subnautica 2 — масштабний survival-проєкт про підводний світ. Вихід у ранній доступ підтвердив популярність тайтлу, враховуючи 1 млн проданих копій всього через годину після релізу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де геймери з України можуть купити Subnautica 2 і скільки коштує відеогра про пригоди в океані.

Скільки коштує Subnautica 2

Станом на суботу, 16 травня, проєкт перебуває у ранньому доступі. Це означає, що розробка гри не завершена, однак геймери можуть купити її в поточному стані та допомогти покращити (знайти помилки програмування — баги, поділитися думками про геймплей або сюжет, запропонувати корисні зміни тощо).

Subnautica 2 доступна в Steam, Epic Games Store та Microsoft Store. Користувачі перших двох цифрових магазинів можуть придбати відеогру за 899 грн. Плюс Steam запропонував знижку 48% на комплект Subnautica Deep Ocean Bundle (три продукти) — вартість становить 1 167 грн замість 2 247,30 грн. Версія на Xbox обійдеться у 30 доларів.

Вартість Subnautica 2 у Steam. Фото: скриншот

Неочікуваний успіх Subnautica 2

Перша частина гри і спіноф Below Zero мають значну фан-базу, однак мало хто очікував, що продовження survival-проєкту від Unknown Worlds стане настільки успішним. Гра вийшла у ранній доступ 14 травня і вже через годину після релізу розробники повідомили про продаж 1 млн копій.

Через 12 годин геймерів здивували новим звершенням — вдалося досягти позначки 2 млн реалізованих копій. Далеко не всі AAA-тайтли можуть похвалитися настільки вражаючими результатами менш ніж за добу.

За даними SteamDB, активність онлайн-гравців на піку досягла 467 000 користувачів. А загалом на всіх платформах у режимі реального часу до пригод у підводному світі одночасно долучилися 651 000 осіб. Для серії це стало безпрецедентним успіхом і довело зацікавленість геймерів в унікальних проєктах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що на початку травня 2026 року в Steam проходив тематичний фестиваль, присвячений іграм про складання колод. На платформі влаштували масштабний розпродаж тайтлів зі знижками до 85%. Карткові ігри давно зайняли свою нішу серед інших проєктів.

Також Новини.LIVE розповідали, які культові серіали стали найдорожчими в історії. Ми дізналися, скільки коштів витратили студії на виробництво однієї серії. Лідерство виборов серіал "Цитадель" від Amazon Prime з показником 50 млн доларів за епізод.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
