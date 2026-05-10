Найдорожчі серіали всіх часів: які відомі проєкти коштували сотні мільйонів доларів

До 50 млн доларів на один епізод: які серіали дорого обійшлися студіям
Розвиток стримінгових сервісів продемонстрував, що цифрові платформи можуть витрачати на виробництво серіалів більше, ніж студії — на створення художніх фільмів. Щоб показати глядачам один епізод, доводиться вкладати десятки мільйонів доларів у процес. Ми розібралися, скільки грошей пішло на виробництво найбільш дорогих серіалів усіх часів.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал StatsPanda.
Найдорожчі серіали у світі
Раніше телевізійні шоу відрізняли від фільмів обмежені бюджети, однак стримінгові платформи довели, що масштаби змінилися. Тепер загальні інвестиції у виробництво серіалу можуть становити сотні мільйонів доларів — якщо студія повірить у майбутню популярність проєкту.
Використовуючи дані галузевих видань, як от Variety, Hollywood Reporter та Forbes, вдалося скласти рейтинг шоу за витратами на одну серію. У підрахунках фахівці зазначили найвищу офіційно зареєстровану вартість епізоду. Таким чином, найдорожче обійшлося створення таких відомих у всьому світі серіалів:
- Цитадель (Amazon Prime) — 50 млн доларів (6 серій);
- Володар перснів: Персні влади (Amazon Prime) — 47,8 млн доларів (16 серій);
- Таємне вторгнення (Disney+) — 35,3 млн доларів (6 серій);
- Андор (Disney+) — 29,1 млн доларів (24 серії);
- Зоряні війни: Аколіт (Disney+) — 28,8 млн доларів (8 серій);
- Володарі неба (Apple TV+) — 27,8 млн доларів (9 серій);
- ВандаВіжн (Disney+) — 25 млн доларів (9 серій);
- Дивні дива (Netflix) — 22,1 млн доларів (42 серії);
- Тихий океан (HBO) — 21,7 млн доларів (10 серій);
- Дім Дракона (HBO) — 20,6 млн доларів (20 серій).
"Аудиторія вже звикла до виробничих цінностей, які відповідають кінофільмам. Зараз головним завданням є забезпечення якості з дотриманням фінансової логіки — баланс, який визначить наступну еру преміального телебачення", — йдеться на порталі.
Звісно, велике значення має тривалість серіалу. Шестисерійник "Цитадель" опинився на першому місці за вартістю епізоду, але загальна вартість виробництва склала всього 300 млн доларів. Натомість на "Дивні дива" з п’ятьма сезонами довелося витратити майже 1 млрд доларів, хоча в рейтингу серіал розмістився на восьмій позиції.
Аналогічна ситуація з епічним шоу "Гра престолів" від HBO. На початку свого існування проєкт міг похвалитися бюджетом у 6 млн доларів на серію. Однак зі зростанням популярності витрати збільшувалися: фінальний епізод обійшовся студії у 18,2 млн доларів. Враховуючи кількість серій — 73 — можна припустити, що бюджет також доходив до 1 млрд доларів або навіть перевищив його.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що цифрова платформа Steam запропонувала користувачам знижки до 85% на відеоігри. Однак акція поширюється лише на контент, пов'язаний з тематикою фестивалю — складання колод. Йдеться про проєкти, де геймплей побудований навколо карт.
Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти Vodafone можуть підключити тарифний план за 0 гривень. Мобільний оператор запропонував знижку 100% на деякі пакети послуг. Акція поширюється на два місяці обслуговування.