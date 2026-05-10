Самые дорогие сериалы всех времен: какие известные проекты стоили сотни миллионов долларов

Развитие стриминговых сервисов продемонстрировало, что цифровые платформы могут тратить на производство сериалов больше, чем студии — на создание художественных фильмов. Дабы показать зрителям один эпизод, приходится вкладывать десятки миллионов долларов в процесс. Мы разобрались, сколько денег ушло на производство самых дорогих сериалов всех времен.

Самые дорогие сериалы в мире

Ранее телевизионные шоу отличали от фильмов ограниченные бюджеты, однако стриминговые платформы доказали, что масштабы изменились. Теперь общие инвестиции в производство сериала могут составлять сотни миллионов долларов — если студия поверит в будущую популярность проекта.

Используя данные отраслевых изданий, таких как Variety, Hollywood Reporter и Forbes, удалось составить рейтинг шоу по затратам на одну серию. В подсчетах специалисты отметили самую высокую официально зарегистрированную стоимость эпизода. Таким образом, дороже всего обошлось создание таких известных во всем мире сериалов:

Цитадель (Amazon Prime) — 50 млн долларов (6 серий); Властелин колец: Кольца власти (Amazon Prime) — 47,8 млн долларов (16 серий); Тайное вторжение (Disney+) — 35,3 млн долларов (6 серий); Андор (Disney+) — 29,1 млн долларов (24 серии); Звездные войны: Аколит (Disney+) — 28,8 млн долларов (8 серий); Властелины воздуха (Apple TV+) — 27,8 млн долларов (9 серий); ВандаВижн (Disney+) — 25 млн долларов (9 серий); Очень странные дела (Netflix) — 22,1 млн долларов (42 серии); Тихий океан (HBO) — 21,7 млн долларов (10 серий); Дом Дракона (HBO) — 20,6 млн долларов (20 серий).

"Аудитория уже привыкла к производственным ценностям, которые соответствуют кинофильмам. Сейчас главной задачей является обеспечение качества с соблюдением финансовой логики — баланс, который определит следующую эру премиального телевидения", — говорится на портале.

Конечно, большое значение имеет продолжительность сериала. Шестисерийник "Цитадель" оказался на первом месте по стоимости эпизода, но общая стоимость производства составила всего 300 млн долларов. Зато на "Очень странные дела" с пятью сезонами пришлось потратить почти 1 млрд долларов, хотя в рейтинге сериал разместился на восьмой позиции.

Аналогичная ситуация с эпическим шоу "Игра престолов" от HBO. В начале своего существования проект мог похвастаться бюджетом в 6 млн долларов на серию. Однако с ростом популярности расходы увеличивались: финальный эпизод обошелся студии в 18,2 млн долларов. Учитывая количество серий — 73 — можно предположить, что бюджет также доходил до 1 млрд долларов или даже превысил его.

