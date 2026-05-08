Главная Экономика Украинцам доступны мобильные тарифы за 0 гривен: как не платить за связь

Украинцам доступны мобильные тарифы за 0 гривен: как не платить за связь

Дата публикации 8 мая 2026 10:05
Некоторые тарифные планы Vodafone стоят 0 гривен: как получить 100% скидки
Магазин Vodafone во Львове. Фото: Google Maps

В течение двух месяцев украинцы могут не платить за мобильную связь. Vodafone предлагает абонентам акцию "Контракт 3-в-1 2026", которая предусматривает бесплатное обслуживание в рамках комбинированных тарифных планов. Однако нулевые платежи за пакеты услуг не распространяются на новых клиентов оператора.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Тарифные планы Vodafone за 0 грн

Подключив любой из тарифов в линейке "3 в 1", абоненты мобильного оператора получат 100% скидки на оплату услуг в течение двух месяцев пользования. Специальное предложение распространяется на остаток месяца, в котором произошла активация, и следующий полный месяц.

После завершения действия акции вернется стандартная стоимость обслуживания. Тарифные планы от Vodafone обойдутся в такие суммы:

  • GigaCombo — 350 грн/мес;
  • GigaCombo + — 400 грн/мес;
  • GigaCombo Pro — 425 грн/мес;
  • GigaCombo Pro + — 475 грн/мес.

Нулевая оплата будет действовать в случае смены пакета услуг и переноса мобильного номера в сеть с помощью сервиса MNP. В то же время новым клиентам компании придется меньше платить за связь: в течение трех первых месяцев обслуживания цена будет снижена до уровня 250 или 300 грн.

Какое наполнение получат абоненты

Пакет GigaCombo за 350 грн/мес. включает безлимитный трафик, неограниченные звонки в сети и домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Плюс в наполнение входят 11 ГБ для использования в роуминге, 500 минут на звонки по Украине и за рубежом, 90+ ТВ-каналов и 50 минут на звонки в 16 стран.

Другие тарифные планы в линейке включают увеличенный объем указанных услуг, а также определенное количество SMS по Украине и бесплатное подключение гигабитного роутера, который необходим для скоростного оптического интернета по технологии GPON.

Ранее Новини.LIVE писали, что Vodafone предложил абонентам акцию под названием "POVAGA". Ею могут воспользоваться клиенты в возрасте от 55 лет, которые хотят меньше платить за мобильную связь. Тарифный план Flexx Go в течение года обслуживания будет стоить всего 200 грн/мес.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар запустил два новых тарифных плана для корпоративных абонентов. Речь идет о Connect за 75 грн/мес. и Connect+ за 150 грн/мес. для фиксированной телефонии. Это стоимость подключения одной соединительной линии и городского номера.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
