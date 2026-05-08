Деякі тарифні плани Vodafone коштують 0 гривень: як отримати 100% знижки

Магазин Vodafone у Львові. Фото: Google Maps

Протягом двох місяців українці можуть не платити за мобільний зв'язок. Vodafone пропонує абонентам акцію "Контракт 3-в-1 2026", яка передбачає безплатне обслуговування в межах комбінованих тарифних планів. Однак нульові платежі за пакети послуг не поширюються на нових клієнтів оператора.

Про це розповідає Новини.LIVE з посланням на офіційний сайт Vodafone.

Тарифні плани Vodafone за 0 грн

Підключивши будь-який із тарифів у лінійці "3 в 1", абоненти мобільного оператора отримають 100% знижки на оплату послуг протягом двох місяців користування. Спеціальна пропозиція поширюється на залишок місяця, в якому відбулася активація, і наступний повний місяць.

Після завершення дії акції повернеться стандартна вартість обслуговування. Тарифні плани від Vodafone обійдуться у такі суми:

GigaCombo — 350 грн/міс.;

GigaCombo + — 400 грн/міс.;

GigaCombo Pro — 425 грн/міс.;

GigaCombo Pro + — 475 грн/міс.

Нульова оплата діятиме у випадку зміни пакета послуг і перенесення мобільного номера в мережу за допомогою сервісу MNP. Водночас новим клієнтам компанії доведеться менше платити за зв'язок: упродовж трьох перших місяців обслуговування ціна буде знижена до рівня 250 або 300 грн.

Яке наповнення отримають абоненти

Пакет GigaCombo за 350 грн/міс. включає безлімітний трафік, необмежені дзвінки в мережі та домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Плюс у наповнення входять 11 ГБ для використання в роумінгу, 500 хвилин на дзвінки по Україні та за кордоном, 90+ ТБ-каналів і 50 хвилин на дзвінки у 16 країн.

Інші тарифні плани в лінійці включають збільшений обсяг вказаних послуг, а також певну кількість SMS по Україні та безплатне підключення гігабітного роутера, який необхідний для швидкісного оптичного інтернету за технологією GPON.

