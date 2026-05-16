Популярные запросы

Огромный успех Subnautica 2: где украинцам купить игру и сколько она стоит

Дата публикации 16 мая 2026 17:12
Subnautica 2 в раннем доступе: какая цена безумно популярной игры и где ее купить
Subnautica 2 вышла в раннем доступе. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут купить в Steam или на другой цифровой площадке культовую игру, разработка которой официально стартовала в 2022 году. Речь идет о долгожданной Subnautica 2 — масштабном survival-проекте о подводном мире. Выход в ранний доступ подтвердил популярность тайтла, учитывая 1 млн проданных копий всего спустя час после релиза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где геймеры из Украины могут купить Subnautica 2 и сколько стоит видеоигра о приключениях в океане.

Сколько стоит Subnautica 2

По состоянию на субботу, 16 мая, проект находится в раннем доступе. Это означает, что разработка игры не завершена, однако геймеры могут купить ее в текущем состоянии и помочь улучшить (найти ошибки программирования — баги, поделиться мыслями о геймплее или сюжете, предложить полезные изменения и т.д.).

Subnautica 2 доступна в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Пользователи первых двух цифровых магазинов могут приобрести видеоигру за 899 грн. Плюс Steam предложил скидку 48% на комплект Subnautica Deep Ocean Bundle (три продукта) — стоимость составляет 1 167 грн вместо 2 247,30 грн. Версия на Xbox обойдется в 30 долларов.

Стоимость Subnautica 2 в Steam. Фото: скриншот

Неожиданный успех Subnautica 2

Первая часть игры и спиноф Below Zero имеют значительную фан-базу, однако мало кто ожидал, что продолжение survival-проекта от Unknown Worlds станет настолько успешным. Игра вышла в ранний доступ 14 мая и уже через час после релиза разработчики сообщили о продаже 1 млн копий.

Спустя 12 часов геймеров удивили новым свершением — удалось достичь отметки 2 млн реализованных копий. Далеко не все AAA-тайтлы могут похвастать столь впечатляющими результатами менее чем за сутки.

По данным SteamDB, активность онлайн-игроков на пике достигла 467 000 пользователей. А в целом на всех платформах в режиме реального времени к приключениям в подводном мире одновременно присоединились 651 000 человек. Для серии это стало беспрецедентным успехом и доказало заинтересованность геймеров в уникальных проектах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в начале мая 2026 года в Steam проходил тематический фестиваль, посвященный играм о сборке колод. На платформе устроили масштабную распродажу тайтлов со скидками до 85%. Карточные игры давно заняли свою нишу среди других проектов.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие культовые сериалы стали самыми дорогими в истории. Мы узнали, сколько денег потратили студии на производство одной серии. Лидерство завоевал сериал "Цитадель" от Amazon Prime с показателем 50 млн долларов за эпизод.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
