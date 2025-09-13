Видео
В Ryanair "обманули" пассажира — почему можно опоздать на самолет

Дата публикации 13 сентября 2025 12:50
Рейсы Ryanair — что обязательно должны знать пассажиры в случае переноса вылета
Посадка на самолет Ryanair. Фото: Pexels

Один из пассажиров ирландского лоукостера Ryanair получил от авиакомпании сообщение об изменении времени вылета. Ориентируясь на новый график, мужчина прибыл в аэропорт позже. Но выяснилось, что самолет отправился в рейс всего на 15 минут позже основного времени.

Об этом рассказал пользователь социальной сети Threads.

Что надо знать пассажирам Ryanair

Украинец должен был вылететь из Кракова в Мальту в 20:15. Около 18:00, за более чем два часа до рейса, пассажир получил электронное письмо от авиакомпании с предупреждением о переносе времени отправления на 21:40. Мужчина прибыл в аэропорт в 20:35, считая, что до вылета остался еще час.

Однако выяснилось, что его самолет взлетел в воздух буквально 5 минут назад — в 20:30. Получается, задержка составила всего 15 минут, а не почти полтора часа, как было указано в письме от Ryanair. Других предупреждений об очередном изменении времени вылета мужчина не получал.

"Пошел к стойке с представителем Ryanair, описал ситуацию, он сказал, что может предложить новые билеты с вылетом через 2 дня за 1 600 злотых/шт. Начальные билеты стоили около 400 злотых", — констатировал пассажир.

Он требовал компенсацию потраченных средств или бесплатную замену билетов, но в онлайн-поддержке ответили заготовленными традиционными фразами, в частности о необходимости "прибывать в аэропорт за 30 минут до времени, указанного в посадочном талоне".

Как результат — украинец потерял один день отпуска и дополнительные деньги, поскольку был вынужден приобрести новые билеты на следующий день за 1 200 злотых. Однако под сообщением в Threads комментаторы отметили, что даже в случае переноса отправления пассажирам необходимо пройти регистрацию до времени основного вылета.

"Компания ожидает, что вы прибудете в аэропорт в предварительно запланированное время... Потому что оно может меняться несколько раз туда/обратно и сообщения могут не прийти. Новое время не является железно гарантированным, это же форс-мажор, почему бы ему не форсмажорнуться еще раз", — написала пользовательница соцсети.

Как вернуть деньги за билеты

По правилам ирландского лоукостера, пассажиры могут вернуть средства за билеты в таких случаях:

  • рейс был отменен по вине компании;
  • рейс задержали более чем на 5 часов;
  • пассажиру отказали в посадке из-за перепродажи билетов.

Но компенсацию не выплатят в случае опоздания на рейс или невозможности совершить полет по медицинским показаниям. Отдельно предусмотрено предоставление денежного кредита на путешествие, если за 10 дней до отправления умер близкий родственник пассажира (официальный партнер, родители или ребенок).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Польша и Латвия ограничили полеты у границ с Украиной, Россией и Беларусью. Запрет авиадвижения в Польше продлится с 10 сентября по 9 декабря 2025 года, в Латвии — как минимум до 18 сентября, хотя срок могут продлить.

Также мы писали, что Ryanair закроет базу в Сантьяго и отменит рейсы в Виго и Тенерифе из-за повышения сборов за пользование аэропортами. Часть рейсов перенаправят в Италию, Марокко, Хорватию и Албанию.

Елизавета Супивская - редактор
Елизавета Супивская
