Рейси Ryanair — що обов’язково мають знати пасажири в разі перенесення вильоту

Один із пасажирів ірландського лоукостера Ryanair отримав від авіакомпанії повідомлення про зміну часу вильоту. Орієнтуючись на новий графік, чоловік прибув в аеропорт пізніше. Але з’ясувалося, що літак вирушив у рейс всього на 15 хвилин пізніше основного часу.

Про це розповів користувач соціальної мережі Threads.

Українець мав вилетіти з Кракова в Мальту о 20:15. Близько 18:00, за понад дві години до рейсу, пасажир отримав електронного листа від авіакомпанії з попередженням про перенесення часу відправлення на 21:40. Чоловік прибув в аеропорт о 20:35, вважаючи, що до вильоту залишилася ще година.

Однак з’ясувалося, що його літак злетів у повітря буквально 5 хвилин тому — о 20:30. Виходить, затримка становила всього 15 хвилин, а не майже півтори години, як було вказано в листі від Ryanair. Інших попереджень про чергову зміну часу вильоту чоловік не отримував.

"Пішов до стійки з представником Ryanair, описав ситуацію, він сказав що може запропонувати нові білети з вильотом через 2 дня за 1 600 злотих/шт. Початкові білети коштували близько 400 злотих", — констатував пасажир.

Він вимагав компенсацію витрачених коштів чи безплатну заміну квитків, але в онлайн-підтримці відповіли заготованими традиційними фразами, зокрема про необхідність "прибувати в аеропорт за 30 хвилин до часу, вказаного в посадковому талоні".

Як результат — українець втратив один день відпустки і додаткові гроші, оскільки був змушений придбати нові квитки на наступний день за 1 200 злотих. Водночас під дописом у Threads коментатори зазначили, що навіть у випадку перенесення відправлення пасажирам необхідно пройти реєстрацію до часу основного вильоту.

"Компанія очікує, що ви прибудете в аеропорт в попередньо запланований час… Бо він може мінятись кілька разів туди/назад і повідомлення можуть не прийти. Новий час не є залізно гарантованим, це ж форс-мажор, чому б йому не форсмажорнутись ще раз", — написала користувачка соцмережі.

Як повернути гроші за квитки

За правилами ірландського лоукостера, пасажири можуть повернути кошти за квитки в таких випадках:

рейс було скасовано з вини компанії;

рейс затримали більше ніж на 5 годин;

пасажиру відмовили в посадці через перепродаж квитків.

Натомість компенсацію не виплатять в разі запізнення на рейс або неможливість здійснити політ за медичними показаннями. Окремо передбачено надання грошового кредиту на подорож, якщо за 10 днів до відправлення помер близький родич пасажира (офіційний партнер, батьки чи дитина).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Польща і Латвія обмежили польоти біля кордонів з Україною, Росією та Білоруссю. Заборона авіаруху в Польщі триватиме з 10 вересня по 9 грудня 2025 року, в Латвії — щонайменше до 18 вересня, хоча термін можуть продовжити.

Також ми писали, що Ryanair закриє базу в Сантьяго та скасує рейси до Віго і Тенерифе через підвищення зборів за користування аеропортами. Частину рейсів перенаправлять до Італії, Марокко, Хорватії та Албанії.