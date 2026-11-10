Мужчина за ноутбуком. Фото: Pexels

Министерство финансов Польши внедрило удобное нововведение для налогоплательщиков. Отныне уплачивать налог на доходы физических лиц (PIT) можно с помощью мобильных кошельков Google Pay и Apple Pay. Эти изменения призваны упростить процесс подачи и оплаты деклараций для пользователей смартфонов, которые активно пользуются платформой eUrząd Skarbowy или мобильным приложением eUS.

Об этом сообщает inPoland со ссылкой на Министерство финансов Польши, передают Новини.LIVE.

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Что изменилось в способах оплаты PIT

С 5 ноября список доступных платежных инструментов в электронной налоговой службе существенно расширился. Отныне к традиционным методам оплаты добавились Google Pay и Apple Pay.

Однако оплата других налоговых и неналоговых обязательств осуществляется с помощью стандартного электронного перевода. Комиссия за такую транзакцию составляет 0,12 злотых.

Какие при этом могут быть нюансы

Однако налогоплательщикам следует учесть, что платежи, осуществленные с помощью банковских карт, BLIK, Google Pay и Apple Pay до полуночи, обрабатываются и зачисляются на счет налоговой службы вечером следующего рабочего дня.

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В ведомстве также отмечают, что в случае технических сбоев со стороны платежного провайдера обработка платежа может задержаться. Это стоит учитывать при подаче деклараций в последний день срока.

Как уплатить НДФЛ через Google Pay / Apple Pay

Ведомство подготовило пошаговую инструкцию по уплате налога:

Зайдите в eUrząd Skarbowy, просмотрите налоговую декларацию и подтвердите ее. Это актуально для тех, кто платит картой или через BLIK. Нажмите кнопку "Оплатить" (Zapłać). На странице платежного провайдера Przelewy24 введите свой адрес электронной почты, на который придет подтверждение об успешном платеже. Среди доступных способов выберите желаемый: карта, Apple Pay или Google Pay. Подтвердите платеж на своём устройстве с помощью Face ID, Touch ID или ПИН-кода.

После успешной транзакции система автоматически перенаправит вас обратно в интерфейс электронной налоговой службы.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что денежная компенсация от работодателя за пользование собственным автомобилем подлежит налогообложению. Все потому, что денежное возмещение включается в налогооблагаемый доход как дополнительное благо. Однако работники не обязаны самостоятельно рассчитывать и перечислять налоги с компенсации.

Также Новини.LIVE рассказывали, с какой суммы задолженности банк принудительно взыскивает средства за неуплату налогов. Погашение происходит за счет средств физического лица на карте или наличными. Кроме того, контролирующие органы могут прибегнуть к продаже имущества, если налогоплательщик игнорирует требования о погашении задолженности.