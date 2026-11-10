В Польше изменили правила уплаты налогов: как теперь платить PIT
Министерство финансов Польши внедрило удобное нововведение для налогоплательщиков. Отныне уплачивать налог на доходы физических лиц (PIT) можно с помощью мобильных кошельков Google Pay и Apple Pay. Эти изменения призваны упростить процесс подачи и оплаты деклараций для пользователей смартфонов, которые активно пользуются платформой eUrząd Skarbowy или мобильным приложением eUS.
Об этом сообщает inPoland со ссылкой на Министерство финансов Польши, передают Новини.LIVE.
Что изменилось в способах оплаты PIT
С 5 ноября список доступных платежных инструментов в электронной налоговой службе существенно расширился. Отныне к традиционным методам оплаты добавились Google Pay и Apple Pay.
Однако оплата других налоговых и неналоговых обязательств осуществляется с помощью стандартного электронного перевода. Комиссия за такую транзакцию составляет 0,12 злотых.
Какие при этом могут быть нюансы
Однако налогоплательщикам следует учесть, что платежи, осуществленные с помощью банковских карт, BLIK, Google Pay и Apple Pay до полуночи, обрабатываются и зачисляются на счет налоговой службы вечером следующего рабочего дня.
В ведомстве также отмечают, что в случае технических сбоев со стороны платежного провайдера обработка платежа может задержаться. Это стоит учитывать при подаче деклараций в последний день срока.
Как уплатить НДФЛ через Google Pay / Apple Pay
Ведомство подготовило пошаговую инструкцию по уплате налога:
- Зайдите в eUrząd Skarbowy, просмотрите налоговую декларацию и подтвердите ее. Это актуально для тех, кто платит картой или через BLIK.
- Нажмите кнопку "Оплатить" (Zapłać).
- На странице платежного провайдера Przelewy24 введите свой адрес электронной почты, на который придет подтверждение об успешном платеже.
- Среди доступных способов выберите желаемый: карта, Apple Pay или Google Pay.
- Подтвердите платеж на своём устройстве с помощью Face ID, Touch ID или ПИН-кода.
После успешной транзакции система автоматически перенаправит вас обратно в интерфейс электронной налоговой службы.
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