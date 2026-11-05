Женщина держит в руке калькулятор. Фото: Pexels

Украинцы, продающие дом, автомобиль или земельный участок, не во всех случаях обязаны платить налоги. Ставка зависит от количества сделок в течение года, вида имущества и срока владения им. Иногда продавец имеет право оставить себе весь доход, а в определенных ситуациях уплатить от 5% до 23% налога.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Полтавской области, передают Новини.LIVE.

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Как облагается налогом продажа недвижимости

Размер налога при продаже квартир, домов и определенных земельных участков зависит от нескольких факторов. В частности, это срок нахождения такого имущества в собственности продавца и количество сделок в течение одного года.

Если имущество находилось в собственности более трех лет и это первая продажа недвижимости в течение года, такая сделка вообще не облагается налогом. Однако нулевая ставка применяется только при одновременном выполнении этих двух условий. Льготные условия не распространяются на унаследованное имущество.

Уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора придется, если это вторая продажа недвижимости в течение года или же имущество находилось в собственности менее трех лет. Аналогичная ставка применяется при первой продаже других объектов недвижимости, кроме квартир, жилых домов и отдельных земельных участков.

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Налоги при продаже автомобилей

Налоговое законодательство предусматривает отдельные правила продажи легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Ставка налога в первую очередь зависит от количества проданного имущества в течение года.

Налоговая ставка увеличивается с каждой продажей:

0% — за первую продажу легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года;

5% — за вторую продажу;

18% НДФЛ и 5% военного сбора — за третью и каждую последующую продажу.

Соответственно, если человек решил продать автомобиль и это первая сделка за год, то платить налоги не придется. В то же время каждая последующая продажа увеличивает сумму налоговых обязательств.

Налоги при продаже других видов транспорта

Отдельные ставки предусмотрены для видов транспорта, не относящихся к категории автомобилей, мотоциклов и мопедов. Продавцу придется заплатить 5% налога за первую и вторую продажу в течение 12 месяцев. То есть льготная ставка на первую сделку не применяется.

За каждую третью и последующие продажи такого транспорта придется уплатить максимальную ставку — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Всего 23% от стоимости проданного имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали о налоговых изменениях для граждан, сдающих недвижимость в аренду. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) снизили с 18% до 5%. С учетом еще 5% военного сбора новая налоговая ставка составляет 10% вместо 23%.

Также Новини.LIVE писали, что за наследство от дальних родственников придется уплатить налоги. Общая ставка составляет 10% от оценочной стоимости имущества. Уплатить налог можно как до оформления документов на наследство, так и после.