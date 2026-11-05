Продажа авто, дома или земли: когда придется отдать государству 23%
Украинцы, продающие дом, автомобиль или земельный участок, не во всех случаях обязаны платить налоги. Ставка зависит от количества сделок в течение года, вида имущества и срока владения им. Иногда продавец имеет право оставить себе весь доход, а в определенных ситуациях уплатить от 5% до 23% налога.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Полтавской области, передают Новини.LIVE.
Как облагается налогом продажа недвижимости
Размер налога при продаже квартир, домов и определенных земельных участков зависит от нескольких факторов. В частности, это срок нахождения такого имущества в собственности продавца и количество сделок в течение одного года.
Если имущество находилось в собственности более трех лет и это первая продажа недвижимости в течение года, такая сделка вообще не облагается налогом. Однако нулевая ставка применяется только при одновременном выполнении этих двух условий. Льготные условия не распространяются на унаследованное имущество.
Уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора придется, если это вторая продажа недвижимости в течение года или же имущество находилось в собственности менее трех лет. Аналогичная ставка применяется при первой продаже других объектов недвижимости, кроме квартир, жилых домов и отдельных земельных участков.
Налоги при продаже автомобилей
Налоговое законодательство предусматривает отдельные правила продажи легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Ставка налога в первую очередь зависит от количества проданного имущества в течение года.
Налоговая ставка увеличивается с каждой продажей:
- 0% — за первую продажу легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года;
- 5% — за вторую продажу;
- 18% НДФЛ и 5% военного сбора — за третью и каждую последующую продажу.
Соответственно, если человек решил продать автомобиль и это первая сделка за год, то платить налоги не придется. В то же время каждая последующая продажа увеличивает сумму налоговых обязательств.
Налоги при продаже других видов транспорта
Отдельные ставки предусмотрены для видов транспорта, не относящихся к категории автомобилей, мотоциклов и мопедов. Продавцу придется заплатить 5% налога за первую и вторую продажу в течение 12 месяцев. То есть льготная ставка на первую сделку не применяется.
За каждую третью и последующие продажи такого транспорта придется уплатить максимальную ставку — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Всего 23% от стоимости проданного имущества.
Ранее Новини.LIVE сообщали о налоговых изменениях для граждан, сдающих недвижимость в аренду. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) снизили с 18% до 5%. С учетом еще 5% военного сбора новая налоговая ставка составляет 10% вместо 23%.
Также Новини.LIVE писали, что за наследство от дальних родственников придется уплатить налоги. Общая ставка составляет 10% от оценочной стоимости имущества. Уплатить налог можно как до оформления документов на наследство, так и после.