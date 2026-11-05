Жінка тримає в руці калькулятор. Фото: Pexels

Українці, які продають будинок, автомобіль або земельну ділянку, не у всіх випадках зобов'язані сплачувати податки. Ставка залежить від кількості угод протягом року, виду майна та строку володіння ним. Іноді продавець маж право залишити собі весь дохід, а в певних ситуаціях заплатити від 5% до 23% податку.

Про це повідомила Державна податкова служба у Полтавській області, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як оподатковується продаж нерухомості

Розмір податку під час продажу квартир, будинків і певних земельних ділянок, залежить від кількох факторів. Зокрема, це термін перебування такого майна у власності продавця та кількість угод протягом одного року.

Якщо майно перебувало у власності понад три роки й це перший продаж нерухомості протягом року, така операція взагалі не оподатковується. Однак нульова ставка застосовується тільки, якщо одночасно виконуються ці дві умови. Пільгові умови не стосуються успадкованого майна.

Заплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору доведеться, якщо це другий продаж нерухомості протягом року або ж майно перебувало у власності менше як три роки. Аналогічна ставка застосовується при першому продажу інших об’єктів нерухомості, крім квартир, житлових будинків та окремих земельних ділянок.

Читайте також:

Податки за продаж авто

Податкове законодавство передбачає окремі правила продажу легкових авто, мотоциклів та мопедів. Ставка податку насамперед залежить від кількості проданого майна протягом року.

Податкова ставка зростає з кожним продажем:

0% — за перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року;

5% — за другий продаж;

18% ПДФО та 5% військового збору — за третій та кожен наступний продаж.

Відповідно, якщо людина вирішила продати авто і це перша угода за рік, то платити податки не доведеться. Водночас кожен наступний продаж збільшує суму податкових зобов'язань.

Податки за продаж інших видів транспорту

Окремі ставки передбачені для видів транспорту, які не належать до категорії автомобілів, мотоциклів і мопедів. Продавцеві доведеться заплатити 5% податку за перший та другий продаж протягом 12 місяців. Тобто не застосовується пільгова ставка на першу угоду.

За кожен третій та наступні продажі такого транспорту доведеться сплатити максимальну ставку — 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Загалом 23% від вартості проданого майна.

Раніше Новини.LIVE інформували про податкові зміни для громадян, які здають нерухомість в оренду. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) зменшили з 18% до 5%. Враховуючи ще 5% військового збору, нова податкова ставка складає 10% замість 23%.

Також Новини.LIVE писали, що за спадщину від далеких родичів доведеться сплатити податки. Загальна ставка становить 10% від оціночної вартості майна. Сплатити податок можна як до оформлення документів на спадщину, так і після.