Чоловік за ноутбуком. Фото: Pexels

Міністерство фінансів Польщі впровадило зручне нововведення для платників податків. Відтепер платити за податок на доходи фізичних осіб (PIT) можна за допомогою мобільних гаманців Google Pay та Apple Pay. Зміни мають спростити процес подання та оплати декларацій для користувачів смартфонів, які активно користуються платформою eUrząd Skarbowy або мобільним додатком eUS.

Про це повідомляє inPoland з посиланням на Міністерство фінансів Польщі, передають Новини.LIVE.

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Що змінилося у способах оплати PIT

З 5 листопада список доступних платіжних інструментів в електронній податковій службі суттєво розширився. Відтепер до традиційних методів оплати додалися Google Pay та Apple Pay.

Проте оплата інших податкових та неподаткових зобов'язань здійснюється за допомогою стандартного електронного переказу. Комісія за таку транзакцію становить 0,12 злотих.

Які при цьому можуть бути нюанси

Однак платникам податків варто врахувати, що платежі, здійснені за допомогою банківських карток, BLIK, Google Pay та Apple Pay до півночі, обробляються та зараховуються на рахунок податкової ввечері наступного робочого дня.

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У відомстві також зазначають, що у разі технічних збоїв на стороні платіжного провайдера обробка платежу може затриматися. Це варто враховувати під час подачі декларацій в останній день терміну.

Як сплатити PIT через Google Pay / Apple Pay

Відомоство підготувало покрокову інструкцію для сплати податку:

Зайдіть в eUrząd Skarbowy, перегляньте податкову декларацію та підтвердьте її. Це актуально для тих, хто платить карткою або BLIK. Натисніть кнопку "Сплати" (Zapłać). На сторінці платіжного провайдера Przelewy24 введіть свою електронну пошту, на яку надійде підтвердження про успішний платіж. Серед доступних способів виберіть бажаний: картка, Apple Pay або Google Pay. Підтвердьте платіж на своєму пристрої за допомогою Face ID, Touch ID або пін-коду.

Після успішної транзакції система автоматично перенаправить вас назад до інтерфейсу електронної податкової служби.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що грошова компенсація від роботодавця за користування власним авто підлягає оподаткуванню. Все через те, що грошове відшкодування включається до оподатковуваного доходу як додаткове благо. Проте працівники не зобов'язані самостійно розраховувати та перераховувати податки з компенсації.

Також Новини.LIVE розповідали, від якої суми боргу банк примусово стягне кошти за несплату податків. Погашення відбувається за рахунок коштів фізичної особи на картці чи готівкою. Також контролюючі органи можуть вдатись до продажу майна, якщо платник податків ігнорує вимоги щодо погашення боргу.