Оформление паспорта за границей: что изменилось для украинцев в ЕС с 1 июня

Очередь в ГП "Документ" в Варшаве. Фото: Google Maps

С 1 июня 2026 года запись на прием в паспортный сервис ГП "Документ" за рубежом происходит по-новому. Украинцы в Польше могут осуществить предварительную запись в электронную очередь или стать в "живую". А в Италии придется пользоваться исключительно электронным форматом.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ГП "Документ".

Изменения для украинцев в Польше и Италии

Если нашим гражданам за рубежом понадобится оформить паспорт или получить другой документ, они могут обратиться в центр обслуживания государственного предприятия "Документ". Однако с 1 июня в тестовом режиме ввели верификацию через Дія.Підпис.

В частности в Милане придется записываться в электронную очередь — там принимают только по предварительной записи. В Польше сохранили возможность стать в "живую очередь", хотя посетителям советуют пользоваться именно электронным форматом записи.

"Для вашего удобства, рекомендуем пользоваться онлайн-записью на сайте, который обновляется непрерывно в течение суток. Это гарантирует визит в определенное время без необходимости ожидания в центре", — отметили в ГП "Документ".

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Количество людей, которые центры обслуживания могут принять в течение рабочего дня без предварительной записи, ограничено:

Варшава — 60 талонов;

Вроцлав — 40 талонов;

Гданьск — 30 талонов;

Краков — 30 талонов.

В то же время некоторые услуги остались доступными без онлайн-регистрации. Речь идет о подаче документов на апостилирование, оформлении доставки готовых документов, а также выдачи их владельцам.

Оформление паспортов за рубежом

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил, что украинцы за границей смогут быстрее получить паспорт гражданина. МИД планирует максимально ускорить доставку документов и минимизировать бюрократические процедуры.

"Мы добились, что уже нет препятствий с бланками. Существенно сократили срок доставки паспортов. Мы также максимально автоматизируем процесс, дебюрократизируем его", — подчеркнул Сибига.

По его словам, именно услуга оформления паспорта гражданина является наиболее востребованной в консульствах (около 61% всех обращений). А главной проблемой остается необходимость долго стоять в очереди. Для ее частичного решения планируется введение личностных очередей для отдельных категорий лиц.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что для успешного въезда в Польшу иностранцам необходимо иметь минимальную сумму наличных. Это поможет подтвердить платежеспособность. Пограничники требуют показать 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить справку о месте жительства различными способами. В частности через приложение или портал "Дія", лично в ЦПАУ или в органе регистрации. Электронный и бумажный документы имеют аналогичную юридическую силу.