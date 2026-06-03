Оформлення паспорта за кордоном: що змінилося для українців у ЄС з 1 червня

Черга в ДП "Документ" у Варшаві. Фото: Google Maps

З 1 червня 2026 року запис на прийом до паспортного сервісу ДП "Документ" за кордоном відбувається по-новому. Українці в Польщі можуть здійснити попередній запис в електронну чергу або стати в "живу". Натомість в Італії доведеться користуватися виключно електронним форматом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДП "Документ".

Зміни для українців у Польщі та Італії

Якщо нашим громадянам за кордоном знадобиться оформити паспорт чи отримати інший документ, вони можуть звернутися в центр обслуговування державного підприємства "Документ". Однак із 1 червня у тестовому режимі запровадили верифікацію через Дія.Підпис.

Зокрема в Мілані доведеться записуватися в електронну чергу — там приймають лише за попереднім записом. Натомість у Польщі зберегли можливість стати в "живу чергу", хоча відвідувачам радять користуватися саме електронним форматом запису.

"Для вашої зручності, рекомендуємо користуватися онлайн-записом на сайті, який оновлюється безперервно протягом доби. Це гарантує візит у визначений час без необхідності очікування в центрі", — зазначили в ДП "Документ".

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Кількість людей, які центри обслуговування можуть прийняти протягом робочого дня без попереднього запису, обмежена:

Варшава — 60 талонів;

Вроцлав — 40 талонів;

Гданськ — 30 талонів;

Краків — 30 талонів.

Водночас деякі послуги залишилися доступними без онлайн-реєстрації. Йдеться про подання документів на апостилювання, оформлення доставки готових документів, а також видача їх власникам.

Оформлення паспортів за кордоном

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду в Верховній Раді повідомив, що українці за кордоном зможуть швидше отримати паспорт громадянина. МЗС планує максимально прискорити доставку документів і мінімізувати бюрократичні процедури.

"Ми домоглися, що вже немає перешкод із бланками. Суттєво скоротили термін доставки паспортів. Ми також максимально автоматизуємо процес, дебюрократизуємо його", — підкреслив Сибіга.

За його словами, саме послуга оформлення паспорта громадянина є найбільш затребуваною в консульствах (близько 61% усіх звернень). А головною проблемою залишається необхідність довго стояти в черзі. Для її часткового вирішення планується запровадження особистісних черг для окремих категорій осіб.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що для успішного в’їзду в Польщу іноземцям необхідно мати мінімальну суму готівки. Це допоможе підтвердити платоспроможність. Прикордонники вимагають показати 75 злотих на кожен день запланованого перебування.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати довідку про місце проживання різними способами. Зокрема через застосунок або портал "Дія", особисто у ЦНАПі чи в органі реєстрації. Електронний та паперовий документи мають аналогічну юридичну силу.