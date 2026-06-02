Підтвердження місця проживання в Україні: коли вимагають та який документ для цього потрібний

Доволі часто, для оформлення соцвиплат чи деяких послуг, в українців просять підтвердити їх місце реєстрації. Однак не всі знають, який документ зараз підтверджує адресу проживання та чи потрібно для його отримання йти до підрозділів Державної міграційної служби.

Про те, який документ підтверджує місце проживання українців у 2026 році та як його отримати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

Який документ підтверджує місце проживання українців та як його отримати

Наразі офіційним підтвердженням місця проживання є витяг із Реєстру територіальної громади. Саме цей документ підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання. Отримати витяг можна кількома способами:

онлайн через портал "Дія";

через орган реєстрації місця проживання;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Важливо, що електронний витяг має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

Якщо ж потрібно підтвердити адресу, яка була зареєстрована до 1 грудня 2021 року, можна скористатися інформацією, зазначеною в таких документах:

витягу з Реєстру територіальної громади;

паспорті громадянина України у формі книжечки;

цифровому паспорті або закордонному паспорті в застосунку "Дія".

Тож не обов’язково відвідувати підрозділи міграційної служби для підтвердження місця проживання. Всі необхідні документи можна отримати як особисто, так і онлайн.

Коли українцям може знадобитися підтвердження місця проживання

Підтвердження адреси проживання часто потрібне під час оформлення різних державних виплат і соціальної допомоги. Йдеться, зокрема, про субсидії, допомогу при народженні дитини, виплати для малозабезпечених громадян та інші види підтримки.

У таких випадках відповідні служби мають перевірити, чи справді людина проживає за вказаною адресою.

Також документ про місце проживання нерідко запитують медичні та юридичні установи. Це може бути необхідно під час вирішення правових питань, укладання офіційних договорів або для отримання певних медичних послуг.

Найчастіше підтвердження адреси потрібне для:

укладення декларації із сімейним лікарем;

отримання державної правової допомоги;

подання документів до суду чи інших державних органів.

Ще одна поширена причина оформлення такого витягу — вступ до вишу або працевлаштування. Багато навчальних закладів і роботодавців просять надати документ, який підтверджує місце проживання. Для студентів це також може впливати на можливість отримати місце в гуртожитку.

