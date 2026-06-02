Подтверждение места жительства в Украине: когда требуют и какой документ для этого нужен

Как подтвердить адрес проживания в Украине.

Довольно часто, для оформления соцвыплат или некоторых услуг, у украинцев просят подтвердить их место регистрации. Однако не все знают, какой документ сейчас подтверждает адрес проживания и нужно ли для его получения идти в подразделения Государственной миграционной службы.

О том, какой документ подтверждает место жительства украинцев в 2026 году и как его получить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.

Какой документ подтверждает место жительства украинцев и как его получить

Сейчас официальным подтверждением места жительства является выписка из Реестра территориальной общины. Именно этот документ подтверждает зарегистрированное или задекларированное место жительства. Получить выписку можно несколькими способами:

онлайн через портал "Дія";

через орган регистрации места жительства;

в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Важно, что электронная выписка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Если же нужно подтвердить адрес, который был зарегистрирован до 1 декабря 2021 года, можно воспользоваться информацией, указанной в таких документах:

выписке из Реестра территориальной общины;

паспорте гражданина Украины в форме книжечки;

цифровом паспорте или загранпаспорте в приложении "Дія".

Поэтому не обязательно посещать подразделения миграционной службы для подтверждения места жительства. Все необходимые документы можно получить как лично, так и онлайн.

Когда украинцам может понадобиться подтверждение места жительства

Подтверждение адреса проживания часто требуется при оформлении различных государственных выплат и социальной помощи. Речь идет, в частности, о субсидиях, помощи при рождении ребенка, выплатах для малообеспеченных граждан и других видах поддержки.

В таких случаях соответствующие службы должны проверить, действительно ли человек проживает по указанному адресу.

Также документ о месте жительства нередко запрашивают медицинские и юридические учреждения. Это может быть необходимо при решении правовых вопросов, заключении официальных договоров или для получения определенных медицинских услуг.

Чаще всего подтверждение адреса требуется для:

заключения декларации с семейным врачом;

получения государственной правовой помощи;

подачи документов в суд или другие государственные органы.

Еще одна распространенная причина оформления такой выписки — поступление в вуз или трудоустройство. Многие учебные заведения и работодателей просят предоставить документ, подтверждающий место жительства. Для студентов это также может влиять на возможность получить место в общежитии.

