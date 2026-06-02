Переход на электронные трудовые: будут ли штрафовать украинцев, которые не успеют оцифровать документ до 10 июня

До 10 июня 2026 года в Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки. Из-за приближения дедлайна многих волнует вопрос: придется ли платить штраф, если не успеть оцифровать документы.

Будут ли штрафовать украинцев, которые не успеют оцифровать трудовую книжку до 10 июня

Представительница Уполномоченного Верховной Рады по вопросам защиты прав пострадавших от вооруженной агрессии Ольга Алтунина объяснила, что никаких штрафов или других наказаний за отсутствие электронной трудовой книжки закон не предусматривает.

По ее словам, 10 июня — это лишь ориентир для завершения технического перехода, а не дата, после которой начнут наказывать граждан. Впрочем, специалисты все же советуют не откладывать оцифровку документов. Особенно это касается людей, которые имеют большой трудовой стаж до 2004 года.

Чем рискуют украинцы, которые не оцифруют трудовую

Во время перехода данные из бумажных трудовых книжек переносят в электронный реестр Пенсионного фонда. Если информация о стаже после 2004 года обычно уже есть в базах данных, то сведения о работе до этого периода часто хранятся только на бумаге.

Из-за этого в будущем могут возникнуть трудности при оформлении пенсии. Если нужных записей не будет в электронном реестре, придется дополнительно подтверждать стаж и проходить проверки.

Как оцифровать трудовую книжку в Украине

Подать документы для оцифровки можно несколькими способами:

через работодателя;

лично в сервисном центре ПФУ;

самостоятельно через веб-портал Пенсионного фонда.

Вместе с трудовой книжкой нужно предоставить и другие документы, подтверждающие периоды работы, учебы или службы — дипломы, военный билет, справки и другие подтверждения.

Перед подачей стоит проверить правильность личных данных, четкость записей в трудовой книжке и качество скан-копий документов.

Если трудовая книжка утрачена или повреждена, стаж можно подтвердить другими документами: справками от работодателей, выписками из приказов, документами о начислении зарплаты и другими официальными подтверждениями.

В случае ликвидации предприятия необходимые данные придется искать в архивах, что может занять немало времени. Поэтому эксперты советуют уже сейчас проверить свои документы и позаботиться об их оцифровке, чтобы в будущем избежать проблем с назначением пенсии.

