Перехід на електронні трудові: чи штрафуватимуть українців, які не встигнуть оцифрувати документ до 10 червня

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

До 10 червня 2026 року в Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Через наближення дедлайну багатьох хвилює питання: чи доведеться платити штраф, якщо не встигнути оцифрувати документи.

Про те, чи штрафуватимуть українців через неоцифровані трудові книжки після 10 червня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи штрафуватимуть українців, які не встигнуть оцифрувати трудову книжку до 10 червня

Представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна пояснила, що жодних штрафів або інших покарань за відсутність електронної трудової книжки закон не передбачає.

За її словами, 10 червня — це лише орієнтир для завершення технічного переходу, а не дата, після якої почнуть карати громадян. Втім, фахівці все ж радять не відкладати оцифрування документів. Особливо це стосується людей, які мають великий трудовий стаж до 2004 року.

Чим ризикують українці, які не оцифрують трудову

Під час переходу дані з паперових трудових книжок переносять до електронного реєстру Пенсійного фонду. Якщо інформація про стаж після 2004 року зазвичай уже є в базах даних, то відомості про роботу до цього періоду часто зберігаються лише на папері.

Читайте також:

Через це в майбутньому можуть виникнути труднощі під час оформлення пенсії. Якщо потрібних записів не буде в електронному реєстрі, доведеться додатково підтверджувати стаж і проходити перевірки.

Як оцифрувати трудову книжку в Україні

Подати документи для оцифрування можна кількома способами:

через роботодавця;

особисто в сервісному центрі ПФУ;

самостійно через вебпортал Пенсійного фонду.

Разом із трудовою книжкою потрібно надати й інші документи, які підтверджують періоди роботи, навчання чи служби — дипломи, військовий квиток, довідки та інші підтвердження.

Перед поданням варто перевірити правильність особистих даних, чіткість записів у трудовій книжці та якість скан-копій документів.

Якщо трудова книжка втрачена або пошкоджена, стаж можна підтвердити іншими документами: довідками від роботодавців, витягами з наказів, документами про нарахування зарплати та іншими офіційними підтвердженнями.

У разі ліквідації підприємства необхідні дані доведеться шукати в архівах, що може зайняти чимало часу. Тому експерти радять уже зараз перевірити свої документи та подбати про їх оцифрування, щоб у майбутньому уникнути проблем із призначенням пенсії.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні час від часу перейменовують вулиці та навіть населені пункти. Через це багато людей цікавляться, чи потрібно після таких змін міняти паспорт та інші документи.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році чимало українців виїжджають за кордон. Однак не всі розуміють, чи можуть кредит, іпотека, розстрочка чи перебування на лікарняному стати перешкодою для виїзду з країни.