Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Неоцифрована трудова: чи штрафуватимуть українців після 10 червня

Неоцифрована трудова: чи штрафуватимуть українців після 10 червня

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 10:30
Перехід на електронні трудові: чи штрафуватимуть українців, які не встигнуть оцифрувати документ до 10 червня
Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

До 10 червня 2026 року в Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Через наближення дедлайну багатьох хвилює питання: чи доведеться платити штраф, якщо не встигнути оцифрувати документи.

Про те, чи штрафуватимуть українців через неоцифровані трудові книжки після 10 червня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи штрафуватимуть українців, які не встигнуть оцифрувати трудову книжку до 10 червня

Представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна пояснила, що жодних штрафів або інших покарань за відсутність електронної трудової книжки закон не передбачає. 

За її словами, 10 червня — це лише орієнтир для завершення технічного переходу, а не дата, після якої почнуть карати громадян. Втім, фахівці все ж радять не відкладати оцифрування документів. Особливо це стосується людей, які мають великий трудовий стаж до 2004 року.

Чим ризикують українці, які не оцифрують трудову

Під час переходу дані з паперових трудових книжок переносять до електронного реєстру Пенсійного фонду. Якщо інформація про стаж після 2004 року зазвичай уже є в базах даних, то відомості про роботу до цього періоду часто зберігаються лише на папері.

Читайте також:

Через це в майбутньому можуть виникнути труднощі під час оформлення пенсії. Якщо потрібних записів не буде в електронному реєстрі, доведеться додатково підтверджувати стаж і проходити перевірки.

Як оцифрувати трудову книжку в Україні

Подати документи для оцифрування можна кількома способами:

  • через роботодавця;
  • особисто в сервісному центрі ПФУ;
  • самостійно через вебпортал Пенсійного фонду.

Разом із трудовою книжкою потрібно надати й інші документи, які підтверджують періоди роботи, навчання чи служби — дипломи, військовий квиток, довідки та інші підтвердження.

Перед поданням варто перевірити правильність особистих даних, чіткість записів у трудовій книжці та якість скан-копій документів.

Якщо трудова книжка втрачена або пошкоджена, стаж можна підтвердити іншими документами: довідками від роботодавців, витягами з наказів, документами про нарахування зарплати та іншими офіційними підтвердженнями. 

У разі ліквідації підприємства необхідні дані доведеться шукати в архівах, що може зайняти чимало часу. Тому експерти радять уже зараз перевірити свої документи та подбати про їх оцифрування, щоб у майбутньому уникнути проблем із призначенням пенсії.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні час від часу перейменовують вулиці та навіть населені пункти. Через це багато людей цікавляться, чи потрібно після таких змін міняти паспорт та інші документи.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році чимало українців виїжджають за кордон. Однак не всі розуміють, чи можуть кредит, іпотека, розстрочка чи перебування на лікарняному стати перешкодою для виїзду з країни.

документи трудов книжка трудовий стаж
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації