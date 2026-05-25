Перейменування вулиць в Україні: чи потрібно ставити новий штамп в паспорті

В Україні назви вулиць та навіть цілих населених пунктів можуть змінюватись. Тож у деяких громадян виникає логічне запитання, чи не потрібно після цього оновлювати паспорт та інші документи.

Про те, чи повинні українці замінювати документи після перейменування вулиць, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

Чи потрібно людині змінювати паспорт після перейменування її вулиці

Відповідаючи на найпоширеніші запитання громадян щодо реєстрації місця проживання та оновлення документів у відомстві пояснили, що лише зміна назви вулиці не є підставою для заміни документів, що посвідчують особу. Тобто оформлювати новий паспорт або оновлювати інші документи через перейменування не потрібно.

Чи потрібно ставити новий штамп про реєстрацію в паспорт-книжечку

Це стосується і паспортів старого зразка у формі книжечки. У міграційній службі зазначають, що ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання після перейменування вулиці не потрібно.

Відповідно до чинного законодавства, дані про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання більше не вносяться до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Це правило діє як для паспортів-книжечок, так і для документів, що підтверджують спеціальний статус особи.

Як підтвердити місце проживання громадянам з ID-картками

Для громадян, які користуються ID-картками, підтвердженням місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади. У ньому міститься інформація про зареєстроване місце проживання або перебування людини.

Також документ може підтверджувати відсутність таких даних на момент його формування. Отримати витяг можна кількома способами:

особисто звернутися до органу реєстрації або до Центру надання адміністративних послуг;

в електронному форматі його можна самостійно сформувати через застосунок "Дія" після проходження електронної ідентифікації.

У міграційній службі окремо наголосили, що паперовий та електронний витяги мають однакову юридичну силу. Тож громадяни можуть користуватися тим форматом документа, який для них є зручнішим.

