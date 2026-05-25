Головна Економіка Паспорт старого зразка: чи потрібно оновлювати дані про місце проживання

Паспорт старого зразка: чи потрібно оновлювати дані про місце проживання

Дата публікації: 25 травня 2026 12:10
Перейменування вулиць в Україні: чи потрібно ставити новий штамп в паспорті
Заміна паспорта в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні назви вулиць та навіть цілих населених пунктів можуть змінюватись. Тож у деяких громадян виникає логічне запитання, чи не потрібно після цього оновлювати паспорт та інші документи.

Про те, чи повинні українці замінювати документи після перейменування вулиць, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

Чи потрібно людині змінювати паспорт після перейменування її вулиці

Відповідаючи на найпоширеніші запитання громадян щодо реєстрації місця проживання та оновлення документів у відомстві пояснили, що лише зміна назви вулиці не є підставою для заміни документів, що посвідчують особу. Тобто оформлювати новий паспорт або оновлювати інші документи через перейменування не потрібно.

Чи потрібно ставити новий штамп про реєстрацію в паспорт-книжечку

Це стосується і паспортів старого зразка у формі книжечки. У міграційній службі зазначають, що ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання після перейменування вулиці не потрібно. 

Відповідно до чинного законодавства, дані про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання більше не вносяться до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Це правило діє як для паспортів-книжечок, так і для документів, що підтверджують спеціальний статус особи.

Читайте також:

Як підтвердити місце проживання громадянам з ID-картками

Для громадян, які користуються ID-картками, підтвердженням місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади. У ньому міститься інформація про зареєстроване місце проживання або перебування людини. 

Також документ може підтверджувати відсутність таких даних на момент його формування. Отримати витяг можна кількома способами: 

  • особисто звернутися до органу реєстрації або до Центру надання адміністративних послуг;
  • в електронному форматі його можна самостійно сформувати через застосунок "Дія" після проходження електронної ідентифікації.

У міграційній службі окремо наголосили, що паперовий та електронний витяги мають однакову юридичну силу. Тож громадяни можуть користуватися тим форматом документа, який для них є зручнішим.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 14 травня 2026 року українцям більше не обов’язково носити паперовий РНОКПП. Електронна картка в застосунку Дія тепер має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Також Новини.LIVE розповідали, що іноді батьки або опікуни не можуть самі оформити закордонний паспорт дитині. Тоді виникає питання: чи зможе подати документи дідусь, бабуся або інший родич, якщо на нього оформили довіреність.

документи ID-картки паспорт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
