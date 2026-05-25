Переименование улиц в Украине: нужно ли ставить новый штамп в паспорте

Замена паспорта в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине названия улиц и даже целых населенных пунктов могут меняться. Поэтому у некоторых граждан возникает логичный вопрос, не нужно ли после этого обновлять паспорт и другие документы.

О том, должны ли украинцы заменять документы после переименования улиц, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.

Нужно ли человеку менять паспорт после переименования его улицы

Отвечая на самые распространенные вопросы граждан относительно регистрации места жительства и обновления документов в ведомстве объяснили, что только изменение названия улицы не является основанием для замены документов, удостоверяющих личность. То есть оформлять новый паспорт или обновлять другие документы из-за переименования не нужно.

Нужно ли ставить новый штамп о регистрации в паспорт-книжечку

Это касается и паспортов старого образца в форме книжечки. В миграционной службе отмечают, что ставить новый штамп о регистрации места жительства после переименования улицы не нужно.

Согласно действующему законодательству, данные о регистрации или снятии с регистрации места жительства больше не вносятся в документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. Это правило действует как для паспортов-книжечек, так и для документов, подтверждающих специальный статус лица.

Читайте также:

Как подтвердить место жительства гражданам с ID-картами

Для граждан, которые пользуются ID-картами, подтверждением места жительства является выписка из реестра территориальной общины. В нем содержится информация о зарегистрированном месте жительства или пребывания человека.

Также документ может подтверждать отсутствие таких данных на момент его формирования. Получить выписку можно несколькими способами:

лично обратиться в орган регистрации или в Центр предоставления административных услуг;

в электронном формате его можно самостоятельно сформировать через приложение "Дія" после прохождения электронной идентификации.

В миграционной службе отдельно отметили, что бумажный и электронный выписки имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому граждане могут пользоваться тем форматом документа, который для них является более удобным.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 14 мая 2026 года украинцам больше не обязательно носить бумажный РНОКПП. Электронная карточка в приложении Дія теперь имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда родители или опекуны не могут сами оформить загранпаспорт ребенку. Тогда возникает вопрос: сможет ли подать документы дедушка, бабушка или другой родственник, если на него оформили доверенность.