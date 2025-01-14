В Испании могут усложнить покупку жилья для нерезидентов ЕС — что известно

Недвижимость в Испании. Фото: Freepik

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о внедрении нового налогового закона, который значительно усложнит покупку недвижимости в стране для нерезидентов из стран, не входящих в Европейский Союз, включая Великобританию и США. Это одна из ряда мер, направленных на улучшение доступности жилья для испанцев.

Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

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Согласно данным издания El Economista, ключевым изменением станет введение высоких налогов для иностранцев, не являющихся резидентами ЕС.

"Для них налоговая нагрузка будет составлять до 100% от стоимости недвижимости. Только за 2023 год нерезиденты из стран, не входящих в Европейский Союз, приобрели 27 тысяч домов и квартир. И это не для проживания, а в основном для спекуляции и получения прибыли. В нынешних условиях дефицита жилья мы не можем себе этого позволить", — отметил премьер-министр.

Проблема дефицита жилья является острой для Испании, и правительство вместе с местными властями (в частности, на Балеарских островах) уже неоднократно обсуждало возможность ограничения продажи недвижимости для нерезидентов, в частности британцев.

Если это предложение будет утверждено законом, это станет серьезным ударом для тысяч британцев и американцев, которые мечтают о собственном доме для отдыха в Испании, даже несмотря на имеющееся ограничение в 90 дней на пребывание в стране.

На сайте Bulletin Ричард Пирсон отметил, что если эта инициатива будет реализована, у нерезидентов останется лишь один вариант — арендовать жилье, что может еще больше повысить цены и сделать их недосягаемыми для обычных работников.

Напомним, людей, которые неправомерно поселяются в чужих квартирах и домах, называют "оккупасами". Такие захватчики очень распространены в Испании, и что удивительно, законодательство защищало именно их, а не владельцев жилья.

Также мы писали, что Лондон считается одним из самых дорогих городов в Великобритании по стоимости жилья. Даже арендовать бюджетную квартиру может быть проблематично, но, конечно, найти недорогие варианты вполне возможно, однако условия проживания будут соответствующие.