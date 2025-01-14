В Испании могут усложнить покупку жилья для нерезидентов ЕС — что известно

В одной из стран ЕС жилье станет почти недоступным для приезжих
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о внедрении нового налогового закона, который значительно усложнит покупку недвижимости в стране для нерезидентов из стран, не входящих в Европейский Союз, включая Великобританию и США. Это одна из ряда мер, направленных на улучшение доступности жилья для испанцев.
Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.
Что предусматривает новый налоговый закон
Согласно данным издания El Economista, ключевым изменением станет введение высоких налогов для иностранцев, не являющихся резидентами ЕС.
"Для них налоговая нагрузка будет составлять до 100% от стоимости недвижимости. Только за 2023 год нерезиденты из стран, не входящих в Европейский Союз, приобрели 27 тысяч домов и квартир. И это не для проживания, а в основном для спекуляции и получения прибыли. В нынешних условиях дефицита жилья мы не можем себе этого позволить", — отметил премьер-министр.
Проблема дефицита жилья является острой для Испании, и правительство вместе с местными властями (в частности, на Балеарских островах) уже неоднократно обсуждало возможность ограничения продажи недвижимости для нерезидентов, в частности британцев.
Если это предложение будет утверждено законом, это станет серьезным ударом для тысяч британцев и американцев, которые мечтают о собственном доме для отдыха в Испании, даже несмотря на имеющееся ограничение в 90 дней на пребывание в стране.
На сайте Bulletin Ричард Пирсон отметил, что если эта инициатива будет реализована, у нерезидентов останется лишь один вариант — арендовать жилье, что может еще больше повысить цены и сделать их недосягаемыми для обычных работников.
Напомним, людей, которые неправомерно поселяются в чужих квартирах и домах, называют "оккупасами". Такие захватчики очень распространены в Испании, и что удивительно, законодательство защищало именно их, а не владельцев жилья.
Также мы писали, что Лондон считается одним из самых дорогих городов в Великобритании по стоимости жилья. Даже арендовать бюджетную квартиру может быть проблематично, но, конечно, найти недорогие варианты вполне возможно, однако условия проживания будут соответствующие.
Читайте Новини.LIVE!