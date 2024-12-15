Окупаси в Іспанії – чому можна втратити житло та як з ними боротися

Іспанські будинки. Фото: Pexels

В Іспанії поняття "окупас" дуже поширене. Так називають людей, які неправомірно поселяються в чужих квартирах/будинках. Як не дивно, місцеве законодавство значною мірою захищало саме права загарбників, а не власників житла. Тому українцям, які планують придбати квартиру в Іспанії, необхідно знати про способи боротьби.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як не потрапити на гачок окупасів.

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Проблема окупасів в Іспанії

У 2008 році, коли виникла глобальна економічна криза, місцеві родини стикнулися з фінансовими труднощами — люди не могли оплачувати оренду житла чи іпотеку. Тож влада пішла на поступки і дозволила іспанцям тимчасово проживати в будинках безплатно. Але з’явилося чимало недобросовісних осіб, зокрема безхатьків і мігрантів, які вламувалися в оселі та міняли замки, аби власники не могли потрапити всередину.

Поодинокі ситуації перетворилися на масову проблему. Поліція не могла примусово виселити окупасів, а законні господарі витрачали тижні, місяці та навіть роки, аби виграти судову справу. Бо стаття 18.2 Конституції Іспанії закріплює за громадянином право на недоторканість житла.

Як результат — правоохоронцям дозволялося виламувати двері та силою виганяти загарбників тільки протягом 48 годин після проникнення в дім. Після завершення цього періоду єдиним варіантом залишається звертатися в суд і чекати позитивного вироку.

Лише у 2018 році влада ухвалила закон, який пришвидшив розгляд справи в рамках цивільного процесу для власників нерухомості. Тепер іспанці мають 5 днів із моменту подання заяви, аби підтвердити легальність свого проживання у квартирі. Звісно, окупаси таких документів не мають, що є причиною для миттєвого виселення.

Як захиститися від окупасів

Іноземним інвесторам, які планують придбати житло в Іспанії, рекомендують обирати об’єкти, що не сильно приваблюють окупасів. Наприклад, у благополучних районах із розвиненою інфраструктурою. Бо зазвичай загарбники кидають оком на віддалені приміщення, де живе невелика кількість людей.

Намагайтеся дотримуватися певних рекомендацій, здатних попередити неправомірне захоплення будинку:

налагодьте спілкування із сусідами, вони можуть вчасно повідомити про появу окупасів, а також підтвердити ваш статус власника в суді;

встановіть сигналізацію, аби миттєво дізнатися про незаконне проникнення в дім;

тримайте документи на нерухомість біля себе, в банківському сейфі чи іншому захищеному місці, але не вдома;

застрахуйте квартиру, щоб повернути витрати на суд та адвокатів у разі заселення окупасами (страховка Seguro de Defensa Juridica para Propietaros);

не здавайте в оренду житло, поки не отримаєте від потенційних мешканців підтвердження їх платоспроможності.

Що цікаво, статистика за 2023 рік говорить: найбільше офіційно зареєстрованих справ щодо вторгнення у дім було в Каталонії — 6 569 випадків із 9 456. Тож пам’ятайте, який саме адміністративний регіон Іспанії приваблює беззаконня. Вірогідно, це пов’язано з великою кількістю мігрантів.

До речі, якщо таки не вдалося уникнути контакту з окупасами, не обов’язково звертатися в суд. Іспанці винайшли бізнес, покликаний допомогти людям у біді. Існують компанії, які за певну плату беруть на себе зобов’язання виселити чужинців. Проте послуги недешеві: вартість коливається від 500 до 3 000 євро залежно від індивідуальних обставин.

Нагадаємо, бюджетні авіакомпанії Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian і Volotea потрапили під штраф від Іспанії на суму 179 млн євро. Лоукостерів покарали за зловживання, зокрема за встановлення додаткової плати на ручну поклажу чи резервування місць.

Також ми писали про розмір мінімальної заробітної плати в Іспанії. Там громадяни отримують 37,8 євро за день або 1 130 євро за місяць. Виходить, погодинна оплата праці становить 8,87 євро, або майже 400 грн.