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Их боятся владельцы жилья — как избежать контакта с окупасами

15 декабря 2024 08:25
Елизавета Супивская - редактор
Окупасы в Испании – почему можно потерять жилье и как с ними бороться
Испанские дома. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В Испании понятие "окупас" очень распространено. Так называют людей, которые неправомерно поселяются в чужих квартирах/домах. Как ни странно, местное законодательство в значительной степени защищало именно права захватчиков, а не владельцев жилья. Поэтому украинцам, которые планируют купить квартиру в Испании, необходимо знать о способах борьбы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как не попасть на крючок окупасов.

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Проблема окупасов в Испании

В 2008 году, когда возник глобальный экономический кризис, местные семьи столкнулись с финансовыми трудностями — люди не могли оплачивать аренду жилья или ипотеку. Поэтому власти пошли на уступки и разрешили испанцам временно проживать в домах бесплатно. Но появилось немало недобросовестных лиц, в частности бездомных и мигрантов, которые вламывались в дома и меняли замки, дабы владельцы не могли попасть внутрь.

Единичные ситуации превратились в массовую проблему. Полиция не могла принудительно выселить окупасов, а законные хозяева тратили недели, месяцы и даже годы, чтобы выиграть судебное дело. Ибо статья 18.2 Конституции Испании закрепляет за гражданином право на неприкосновенность жилья.

Как результат, правоохранителям разрешалось выламывать двери и силой выгонять захватчиков только в течение 48 часов после проникновения в дом. После завершения этого периода единственным вариантом остается обращаться в суд и ждать положительного приговора.

Только в 2018 году власти приняли закон, ускоривший рассмотрение дела в рамках гражданского процесса для владельцев недвижимости. Теперь у испанцев есть 5 дней с момента подачи заявления, чтобы подтвердить легальность своего проживания в квартире. Конечно, окупасы таких документов не имеют, что является причиной мгновенного выселения.

Как защититься от окупасов

Иностранным инвесторам, планирующим приобрести жилье в Испании, рекомендуют выбирать объекты, не сильно привлекающие окупасов. К примеру, в благополучных районах с развитой инфраструктурой. Потому что захватчики обычно бросают глаз на отдаленные помещения, где живет небольшое количество людей.

Старайтесь соблюдать определенные рекомендации, способные предупредить неправомерный захват дома:

  • наладьте общение с соседями, они могут вовремя сообщить о появлении окупасов, а также подтвердить ваш статус владельца в суде;
  • установите сигнализацию, дабы мгновенно узнать о незаконном проникновении в дом;
  • держите документы на недвижимость возле себя, в банковском сейфе или другом защищенном месте, но не дома;
  • застрахуйте квартиру, чтобы вернуть расходы на суд и адвокатов в случаи заселения окупасов (страховка Seguro de Defensa Juridica para Propietaros);
  • не сдавайте в аренду, пока не получите от потенциальных жителей подтверждение их платежеспособности.

Что интересно, статистика за 2023 год говорит: больше всего официально зарегистрированных дел по вторжению в дом было в Каталонии — 6 569 случаев из 9 456. Поэтому помните, какой именно административный регион Испании привлекает беззаконие. Вероятнее всего, это связано с большим количеством мигрантов.

Кстати, если не удалось избежать контакта с окупасами, не обязательно обращаться в суд. Испанцы изобрели бизнес, призванный помочь людям в беде. Существуют компании, которые за определенную плату берут на себя обязательство выселить чужаков. Однако услуги недешевые: стоимость колеблется от 500 до 3 000 евро в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

Напомним, бюджетные авиакомпании Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian и Volotea попали под штраф от Испании на сумму 179 млн евро. Лоукостеров наказали за злоупотребления, в частности за установление дополнительной платы на ручную кладь и резервирование мест.

Также мы писали о размере минимальной заработной платы в Испании. Там граждане получают 37,8 евро в день или 1 130 евро в месяц. Выходит, почасовая оплата труда составляет 8,87 евро, или почти 400 грн.

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