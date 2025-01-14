В Іспанії можуть ускладнити купівлю житла для нерезидентів ЄС — що відомо

Нерухомість в Іспанії. Фото: Freepik

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про впровадження нового податкового закону, який значно ускладнить купівлю нерухомості в країні для нерезидентів із країн, що не входять до Європейського Союзу, включаючи Велику Британію та США. Це одна з низки заходів, спрямованих на покращення доступності житла для іспанців.

Про це повідомляє Majorca Daily Bulletin.

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Згідно з даними видання El Economista, ключовою зміною стане введення високих податків для іноземців, які не є резидентами ЄС.

"Для них податкове навантаження становитиме до 100% від вартості нерухомості. Тільки за 2023 рік нерезиденти з країн, що не входять до Європейського Союзу, придбали 27 тисяч будинків та квартир. І це не для проживання, а здебільшого для спекуляції та отримання прибутку. У нинішніх умовах дефіциту житла ми не можемо собі цього дозволити", — зазначив прем'єр-міністр.

Проблема дефіциту житла є гострою для Іспанії, і уряд разом із місцевою владою (зокрема, на Балеарських островах) вже неодноразово обговорював можливість обмеження продажу нерухомості для нерезидентів, зокрема британців.

Якщо ця пропозиція буде затверджена законом, це стане серйозним ударом для тисяч британців та американців, які мріють про власний будинок для відпочинку в Іспанії, навіть попри наявне обмеження у 90 днів на перебування в країні.

На сайті Bulletin Річард Пірсон зазначив, що якщо ця ініціатива буде реалізована, у нерезидентів залишиться лише один варіант — орендувати житло, що може ще більше підвищити ціни й зробити їх недосяжними для звичайних працівників.

Нагадаємо, людей, які неправомірно поселяються в чужих квартирах та будинках, називають "окупасами". Такі загарбники дуже поширені в Іспанії, й що дивно, законодавство захищало саме їх, а не власників житла.

Також ми писали, що Лондон вважається одним із найдорожчих міст у Великій Британії за вартістю житла. Навіть орендувати бюджетну квартиру може бути проблематично, але, звісно, знайти недорогі варіанти цілком можливо, однак умови проживання будуть відповідні.