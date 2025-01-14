Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В одній з країн ЄС житло стане майже недоступним для іноземців arrow

В одній з країн ЄС житло стане майже недоступним для іноземців

14 січня 2025 13:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
В Іспанії можуть ускладнити купівлю житла для нерезидентів ЄС — що відомо
Нерухомість в Іспанії. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про впровадження нового податкового закону, який значно ускладнить купівлю нерухомості в країні для нерезидентів із країн, що не входять до Європейського Союзу, включаючи Велику Британію та США. Це одна з низки заходів, спрямованих на покращення доступності житла для іспанців.

Про це повідомляє Majorca Daily Bulletin.

Читайте також:

Що передбачає новий податковий закон

Згідно з даними видання El Economista, ключовою зміною стане введення високих податків для іноземців, які не є резидентами ЄС.

"Для них податкове навантаження становитиме до 100% від вартості нерухомості. Тільки за 2023 рік нерезиденти з країн, що не входять до Європейського Союзу, придбали 27 тисяч будинків та квартир. І це не для проживання, а здебільшого для спекуляції та отримання прибутку. У нинішніх умовах дефіциту житла ми не можемо собі цього дозволити", — зазначив прем'єр-міністр.

Проблема дефіциту житла є гострою для Іспанії, і уряд разом із місцевою владою (зокрема, на Балеарських островах) вже неодноразово обговорював можливість обмеження продажу нерухомості для нерезидентів, зокрема британців.

Якщо ця пропозиція буде затверджена законом, це стане серйозним ударом для тисяч британців та американців, які мріють про власний будинок для відпочинку в Іспанії, навіть попри наявне обмеження у 90 днів на перебування в країні.

На сайті Bulletin Річард Пірсон зазначив, що якщо ця ініціатива буде реалізована, у нерезидентів залишиться лише один варіант — орендувати житло, що може ще більше підвищити ціни й зробити їх недосяжними для звичайних працівників.

Нагадаємо, людей, які неправомірно поселяються в чужих квартирах та будинках, називають "окупасами". Такі загарбники дуже поширені в Іспанії, й що дивно, законодавство захищало саме їх, а не власників житла.

Також ми писали, що Лондон вважається одним із найдорожчих міст у Великій Британії за вартістю житла. Навіть орендувати бюджетну квартиру може бути проблематично, але, звісно, знайти недорогі варіанти цілком можливо, однак умови проживання будуть відповідні.

Європейський союз податки нерухомість Іспанія житло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво