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Главная Экономика В ЕС определились со временной защитой для украинцев: кому будут отказывать

В ЕС определились со временной защитой для украинцев: кому будут отказывать

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 12:00
Временная защита для украинцев в ЕС: до какой даты продлили и кому могут отказать
Украинские беженцы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, планирующие поехать в Европу, спасаясь от полномасштабной войны, смогут пользоваться временной защитой до 4 марта 2028 года. В ЕС согласились вновь продлить срок действия этого статуса, который должен был истечь в марте 2027-го. Однако для новоприбывших граждан утвердили определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Совета ЕС.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини писали, сколько денег нужно украинцам за рубежом для комфортной жизни. Суммы варьируются в зависимости от индивидуальных обстоятельств и страны пребывания. В Германии, например, расходы некоторых людей достигают 4 000 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему наличные могут привести к проблемам на границе. Выезд из Украины станет проблематичным в случае отсутствия минимальной суммы для проживания в ЕС. Кроме того, граждане должны декларировать валюту на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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