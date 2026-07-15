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Головна Економіка В ЄС визначилися з тимчасовим захистом для українців: кому будуть відмовляти

В ЄС визначилися з тимчасовим захистом для українців: кому будуть відмовляти

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 12:00
Тимчасовий захист для українців у ЄС: до якої дати продовжили і кому можуть відмовити
Українські біженці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які планують поїхати в Європу, тікаючи від повномасштабної війни, зможуть користуватися тимчасовим захистом до 4 березня 2028 року. В ЄС погодилися знову продовжити термін дії цього статусу, який мав завершитися в березні 2027-го. Однак для новоприбулих громадян затвердили певні умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Ради ЄС.

Новина оновлюється…

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українцям за кордоном потрібно грошей для комфортного життя. Суми варіюються залежно від індивідуальних обставин і країни перебування. У Німеччині, наприклад, витрати деяких людей доходять до 4 000 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, чому готівка може призвести до проблем на кордоні. Виїзд з України стане проблемним у разі відсутності мінімальної суми для проживання в ЄС. Плюс громадяни повинні декларувати валюту понад 10 000 євро в еквіваленті.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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