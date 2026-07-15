Тимчасовий захист для українців у ЄС: до якої дати продовжили і кому можуть відмовити

Українські біженці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які планують поїхати в Європу, тікаючи від повномасштабної війни, зможуть користуватися тимчасовим захистом до 4 березня 2028 року. В ЄС погодилися знову продовжити термін дії цього статусу, який мав завершитися в березні 2027-го. Однак для новоприбулих громадян затвердили певні умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Ради ЄС.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українцям за кордоном потрібно грошей для комфортного життя. Суми варіюються залежно від індивідуальних обставин і країни перебування. У Німеччині, наприклад, витрати деяких людей доходять до 4 000 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, чому готівка може призвести до проблем на кордоні. Виїзд з України стане проблемним у разі відсутності мінімальної суми для проживання в ЄС. Плюс громадяни повинні декларувати валюту понад 10 000 євро в еквіваленті.