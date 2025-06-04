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В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле

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Дата публикации 4 июня 2025 13:55
Обновленные цены на продукты в АТБ — что отдают со скидками до 55%
Покупатели в АТБ. Фото: Новини.LIVE

По случаю наступления лета многие супермаркеты установили большие скидки на востребованные продукты питания. АТБ не исключение: сеть ввела акцию с 4 по 10 июня, снизив цены до 55%. Посетители магазинов могут экономить половину суммы на любимых товарах или покупать большие объемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что отдают в АТБ намного дешевле.

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В течение семи дней украинцам будут доступны бюджетные продукты. На выбор потребителей — мороженое, сладости, кофе, колбасные изделия, алкогольные напитки, замороженная еда, снеки и многое другое. Ознакомиться с актуальными ценами можно в интернет-магазине АТБ или физических супермаркетах.

По состоянию на 4 июня 2025 года получится приобрести такие востребованные товары с выгодными скидками:

  • мороженое — 16,90 грн вместо 37,90 (-55%);
  • кофе растворимый сублимированный — 349,90 грн вместо 648,90 грн (-46%);
  • пиво специальное пастеризованное — 39 грн вместо 68,90 (-43%);
  • арахис жареный соленый — 11,30 грн вместо 19,60 грн (-42%);
  • крабовые палочки замороженные — 95,90 грн вместо 164,40 грн (-41%);
  • пельмени — 79,90 грн вместо 135,50 грн (-41%);
  • чипсы — 38,50 грн вместо 64,40 грн (-40%);
  • колбаса — 319,99 грн вместо 534,99 грн (-40%);
  • шоколад целыми лесными орехами — 47,50 грн вместо 77,30 грн (-38%);
  • вино красное сухое — 69,90 грн вместо 113,70 грн (-38%).
  • В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле - фото 1
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле - фото 2
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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  • В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле - фото 1
  • В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле - фото 2
  • В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле - фото 3
  • В АТБ переписали цены на продукты — что стоит на 55% дешевле - фото 4

Немного дешевле стоят фрукты и овощи. Раннюю капусту (1 кг) можно приобрести за 19,89 грн вместо 28,89 грн (-31%), тепличные томаты обойдутся в 68,89 грн вместо 79,89 грн (-13%). За весовое авокадо удастся отдать 149,95 грн вместо 172,95 грн (-13%), за грейпфрут — 93,95 грн вместо 103,95 грн (-9%), за помидоры черри — 40,90 грн вместо 44,90 грн (-8%).

Напомним, цены на сезонные ягоды в Украине немаленькие. Подорожание спровоцировало майское похолодание, задержка урожая, общая инфляция, нехватка продукта местного выращивания и другие факторы. Мы узнали, по сколько продают клубнику в супермаркетах.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Эксперты прогнозировали падение стоимости летом, но потребители не видят ощутимой разницы в начале июня 2025 года. В АТБ и других супермаркетах стоимость яиц осталась почти неизменной.

товары АТБ покупки супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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