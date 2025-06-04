Обновленные цены на продукты в АТБ — что отдают со скидками до 55%

Покупатели в АТБ. Фото: Новини.LIVE

По случаю наступления лета многие супермаркеты установили большие скидки на востребованные продукты питания. АТБ не исключение: сеть ввела акцию с 4 по 10 июня, снизив цены до 55%. Посетители магазинов могут экономить половину суммы на любимых товарах или покупать большие объемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что отдают в АТБ намного дешевле.

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Большие скидки в АТБ

В течение семи дней украинцам будут доступны бюджетные продукты. На выбор потребителей — мороженое, сладости, кофе, колбасные изделия, алкогольные напитки, замороженная еда, снеки и многое другое. Ознакомиться с актуальными ценами можно в интернет-магазине АТБ или физических супермаркетах.

По состоянию на 4 июня 2025 года получится приобрести такие востребованные товары с выгодными скидками:

мороженое — 16,90 грн вместо 37,90 (-55%);

кофе растворимый сублимированный — 349,90 грн вместо 648,90 грн (-46%);

пиво специальное пастеризованное — 39 грн вместо 68,90 (-43%);

арахис жареный соленый — 11,30 грн вместо 19,60 грн (-42%);

крабовые палочки замороженные — 95,90 грн вместо 164,40 грн (-41%);

пельмени — 79,90 грн вместо 135,50 грн (-41%);

чипсы — 38,50 грн вместо 64,40 грн (-40%);

колбаса — 319,99 грн вместо 534,99 грн (-40%);

шоколад целыми лесными орехами — 47,50 грн вместо 77,30 грн (-38%);

вино красное сухое — 69,90 грн вместо 113,70 грн (-38%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4







Немного дешевле стоят фрукты и овощи. Раннюю капусту (1 кг) можно приобрести за 19,89 грн вместо 28,89 грн (-31%), тепличные томаты обойдутся в 68,89 грн вместо 79,89 грн (-13%). За весовое авокадо удастся отдать 149,95 грн вместо 172,95 грн (-13%), за грейпфрут — 93,95 грн вместо 103,95 грн (-9%), за помидоры черри — 40,90 грн вместо 44,90 грн (-8%).

Напомним, цены на сезонные ягоды в Украине немаленькие. Подорожание спровоцировало майское похолодание, задержка урожая, общая инфляция, нехватка продукта местного выращивания и другие факторы. Мы узнали, по сколько продают клубнику в супермаркетах.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Эксперты прогнозировали падение стоимости летом, но потребители не видят ощутимой разницы в начале июня 2025 года. В АТБ и других супермаркетах стоимость яиц осталась почти неизменной.