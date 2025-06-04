Оновлені ціни на продукти в АТБ — що віддають зі знижками до 55%

Покупці в АТБ. Фото: Новини.LIVE

З нагоди настання літа чимало супермаркетів встановили великі знижки на затребувані продукти харчування. АТБ не виключення: мережа запровадила акцію з 4 по 10 червня, знизивши ціни до 55%. Відвідувачі магазинів можуть економити половину суми на улюблених товарах або купувати більші обсяги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що віддають в АТБ набагато дешевше.

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Великі знижки в АТБ

Протягом семи днів українцям будуть доступні бюджетні продукти. На вибір споживачів — морозиво, солодощі, кава, ковбасні вироби, алкогольні напої, заморожена їжа, снеки та багато іншого. Ознайомитися з актуальними цінами можна в інтернет-магазині АТБ чи фізичних супермаркетах.

Станом на 4 червня 2025 року вийде придбати такі затребувані товари з вигідними знижками:

морозиво — 16,90 грн замість 37,90 (-55%);

кава розчинна сублімована — 349,90 грн замість 648,90 грн (-46%);

пиво спеціальне пастеризоване — 39 грн замість 68,90 (-43%);

арахіс смажений солоний — 11,30 грн замість 19,60 грн (-42%);

крабові палички заморожені — 95,90 грн замість 164,40 грн (-41%);

пельмені — 79,90 грн замість 135,50 грн (-41%);

чипси — 38,50 грн замість 64,40 грн (-40%);

ковбаса — 319,99 грн замість 534,99 грн (-40%);

шоколад цілими лісовими горіхами — 47,50 грн замість 77,30 грн (-38%);

вино червоне сухе — 69,90 грн замість 113,70 грн (-38%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4







Трохи дешевше коштують фрукти та овочі. Ранню капусту (1 кг) можна придбати за 19,89 грн замість 28,89 грн (-31%), тепличні томати обійдуться у 68,89 грн замість 79,89 грн (-13%). За вагове авокадо вдасться віддати 149,95 грн замість 172,95 грн (-13%), за грейпфрут — 93,95 грн замість 103,95 грн (-9%), за помідори черрі — 40,90 грн замість 44,90 грн (-8%).

Нагадаємо, ціни на сезонні ягоди в Україні немаленькі. Подорожчання спровокувало травневе похолодання, затримка врожаю, загальна інфляція, нестача продукту місцевого вирощування тощо. Ми дізналися, за скільки продають полуницю в супермаркетах.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Експерти прогнозували падіння вартості влітку, але споживачі не бачать відчутної різниці на початку червня 2025 року. В АТБ та інших супермаркетах вартість яєць залишилася майже незмінною.