Семья в ресторане. Фото: УНИАН

Война вносит все более суровые коррективы в жизнь украинцев. Отключения света и ежедневные активные обстрелы со стороны России вынуждают даже самые успешные предприятия закрываться. Накануне пятой зимы полномасштабного вторжения киевский сектор ресторанного бизнеса вынужден приостановить работу или перенести её в западные регионы Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Как реагируют известные сети

Ситуация с российскими обстрелами очень сильно обострилась еще с сентября. Только за первые два месяца осени в Киеве зафиксировали 437 часов обстрелов. В таких условиях у киевлян одна цель — добраться до работы, а с работы — домой. По данным Национальной ресторанной ассоциации Украины, выручка в отдельных заведениях упала почти в десять раз.

Самые известные сети заведений общественного питания вынуждены сокращать свои рестораны в столице:

Gastro Family — навсегда закрыли 2 ресторана, а ещё 2 приостановили работу как минимум до апреля. По словам владелицы Елены Борисовой, с каждым годом войны ситуация становится всё сложнее для украинского бизнеса. "Черноморка" — поток клиентов сократился на 20 % по сравнению с 2025 годом. Сеть также закрыла 2 ресторана в столице и планирует перенести их в западные регионы, куда уехало большое количество украинцев. Директор по развитию Дмитрий Кострубин признался, что речь уже не идет о прибыли. Счастливыми остаются те, кто выходит хотя бы "в ноль". Pesto — сеть закрыла 7 из 20 своих ресторанов в Киеве и области. Совладелец Дмитрий Погребицкий назвал этот этап самым сложным за все годы Великой войны.

Тревожные сигналы подтверждает и Институт экономических исследований и политических консультаций. В октябре индекс восстановления деловой активности снизился до самой низкой отметки за последние 3,5 года.

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Как инфляция повлияла на бизнес

Всего в ресторанном бизнесе по всей стране задействовано более 150 000 работников, а выручка за 2025 год достигла 248 миллиардов гривен. Однако на сегодняшний день финансовые возможности многих предприятий исчерпаны.

Инфляция также дала о себе знать. Из-за показателя в 11% гости вынуждены экономить. По наблюдениям владелицы Gastro Family, посетители перестали заказывать десерты или дополнительные напитки.

Бизнес, который остается в Киеве, подстраивается под нынешние реалии и пытается удержать клиентов следующими способами:

помимо мощных инверторов и генераторов, заведения устанавливают большие резервуары для воды. Некоторые даже покупают собственные водовозы;

"Черноморка" разработала так называемое "экстренное меню", которое можно готовить без электричества и водоснабжения. При необходимости заведение может прибегнуть к жарке на открытом огне под открытым небом. Также сеть переформатирует концепцию заведения в "Море и хинкали", где средний чек будет на 30% дешевле.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о новом способе выдачи заказов в McDonald's. Отныне, чтобы получить заказ, не нужно стоять в длинных очередях. Заказ можно оформить заранее и получить в специальном шкафчике, однако эта услуга пока доступна не везде.

Также мы сообщали ориентировочные цены в ресторанах Варшавы на рождественские праздники. На посещение заведений общественного питания стоит отложить как минимум 80–120 злотых, чтобы взять одно основное блюдо и напиток. Однако можно значительно сэкономить, если пойти во всеизвестную сеть заведений быстрого питания.