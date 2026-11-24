Родина у ресторані. Фото: УНІАН

Війна вносить дедалі жорсткіші корективи в життя українців. Відключення світла, активні щоденні російські обстріли змушують найуспішніші бізнеси зачинятись. Напередодні пʼятої зими повномасштабного вторгнення київський сектор ресторанного бізнесу змушений призупинити роботу, або перенести її у західні регіони України.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Як реагують відомі мережі

Ситуація з російськими обстрілами дуже сильно загострилась ще з вересня. Тільки за перші 2 місяці осені у Києві зафіксували 437 годин. У таких реаліях кияни мають одну мету — дістатись роботи, а з неї — додому. За даними Національної ресторанної асоціації України, виручка в окремих закладах впала майже вдесятеро.

Найвідоміші мережі закладів харчування змушені скорочувати свої ресторани у столиці:

Gastro Family — назавжди закрили 2 ресторани, та ще 2 призупинили роботу щонайменше до квітня. За словами власниці Олени Борисової, кожен рік війни все більше і більше складніший для українського бізнесу. "Чорноморка" — потік клієнтів впав на 20% порівняно з 2025 роком. Мережа також закрила 2 ресторани у столиці й планує перевозити їх у західні регіони, куди подалась велика кількість українців. Директор із розвитку Дмитро Кострубін зізнався, що тут вже не йдеться про заробіток. Щасливими залишаються ті, хто виходить хоча б "у нуль". Pesto — мережа закрила 7 із 20 своїх ресторанів у Києві та області. Співвласник Дмитро Погребицький назвав цей етап найскладнішим за всі роки Великої війни.

Тривожні сигнали підтверджує й Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. У жовтні індекс відновлення ділової активності знизився до найнижчої позначки за останні 3,5 роки.

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Як інфляція вплинула на бізнес

Всього в ресторанному бізнесі всієї країни задіяно понад 150 000 працівників, а виручка за 2025 рік сягнула у 248 мільярдів гривень. Проте станом на сьогодні фінансова спроможність багатьох бізнесів вичерпалась.

Інфляція також дала свої плоди. Через показник в 11% гості змушені економити. За спостереженнями власниці Gastro Family, відвідувачі перестали замовляти десерти чи додаткові напої.

Бізнес, який залишається в Києві, підлаштовується під нинішні реалії та намагається втримати клієнтів наступними способами:

крім потужних інверторів та генераторів, заклади встановлюють великі резервуари для води. Деякі навіть купують власні водовози;

"Чорноморка" розробила так зване "екстрене меню", яке можна готувати без електрики та водопостачання. За потреби заклад може вдатись до смаження на відкритому вогні просто неба. Також мережа переформатовує концепт закладу у "Море та хінкалі", де середній чек вийде на 30% дешевше.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про новий спосіб видачі замовлень в McDonald's. Відтепер, аби отримати замовлення, не треба стояти в довжелезних чергах. Замовлення можна замовити завчасно і отримати в спеціальній шафці, однак доступня ця послуги поки не всюди.

Також ми повідомляли орієнтовні ціни в ресторанах Варшави на різдвяні свята. На похід до закладів харчування варто відкладати що найменше 80-120 злотих, аби взяти одну позицію основної страви і напою. Однак можна значно зекономити, якщо піти в усім відому мережу закладів швидкого харчування.