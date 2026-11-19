Інформація про укриття. Фото: УНІАН

Український бізнес може отримати додатковий час на облаштування укриттів, щоб мати змогу працювати під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Міністерство економіки розробило проєкт змін, який переносить дедлайни на весну та літо 2027 року. Проте скористатися цією пільгою зможуть далеко не всі підприємці.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передають Новини.LIVE.

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Хто та на скільки отримає додатковий час

Проєкт поділяє підприємства на дві категорії залежно від складності робіт, які вони проводять для захисту працівників і відвідувачів:

до 4 квітня 2027 року відстрочку нададуть компаніям, які встигнуть до 4 грудня 2026 року подати документальні докази того, що вони вже почали забезпечувати доступ до укриття;

до 4 червня 2027 року відстрочку отримає бізнес, який будує "з нуля" або капітально реконструює повноцінну захисну споруду чи об'єкт подвійного призначення і мусить пройти всі супутні бюрократичні процедури.

Для решти підприємців правила стануть максимально суворими. Якщо до 4 грудня 2026 року компанія не матиме готового сховища і не підтвердить старт робіт, вже з 5 грудня їй доведеться повністю зупиняти роботу на час "жовтої" тривоги.

Які перешкоди для малого бізнесу

За словами Ярослава Железняка, щоб довести своє право на відстрочку, підприємцям доведеться зібрати пакет із шести різних документів. При цьому нардеп розкритикував відсутність чітких стандартів та відповідальності з боку державних органів.

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"Це 6 документів і жодного від держави, яка за 5 років не збудувала укриттів. ДСНС радить "безпечний простір" зі стіною від 56 см і сама пише, що він "не є повноцінним укриттям і захисту не гарантує", а хто його перевірятиме, не визначено", — наголосив народний депутат.

Найбільший удар нові вимоги можуть завдати малому бізнесу:

невеликим кав'ярням,

магазинам біля дому,

салонам краси та перукарням.

Такі заклади переважно працюють на орендованих площах у будівлях, де фізично немає підвалів або технічної можливості облаштувати захисну зону. В уряді раніше визнавали цю проблему, обіцяючи доопрацювати правила доступу до сусідніх спільних укриттів, їхньої місткості та розподілу відповідальності, проте на практиці це питання досі залишається відкритим.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські підприємці мають встигнути зробити укриття до грудня. До цього часу працівники і клієнти бізнесу можуть користуватись приміщеннями лише на власний розсуд. Компанії, які до грудня не виконають вимоги уряду, припинять роботу під час повітряних тривог.

Також Новини.LIVE повідомляли, як працюватимуть служби таксі в повітряну тривогу. Уряд висунув обмеження у підвищенні тарифів під час атак. Відтепер максимальна надбавка становитиме 75% до базової вартості поїздки.