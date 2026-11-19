Информация об укрытии. Фото: УНИАН

Украинский бизнес может получить дополнительное время на обустройство укрытий, чтобы иметь возможность работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Министерство экономики разработало проект изменений, который переносит сроки на весну и лето 2027 года. Однако воспользоваться этой льготой смогут далеко не все предприниматели.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передают Новини.LIVE.

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Кто и на сколько получит дополнительное время

Проект делит предприятия на две категории в зависимости от сложности работ, которые они проводят для защиты работников и посетителей:

до 4 апреля 2027 года отсрочку предоставят компаниям, которые успеют до 4 декабря 2026 года подать документальные доказательства того, что они уже начали обеспечивать доступ к укрытию;

до 4 июня 2027 года отсрочку получит бизнес, который строит «с нуля» или капитально реконструирует полноценное защитное сооружение или объект двойного назначения и должен пройти все сопутствующие бюрократические процедуры.

Для остальных предпринимателей правила станут максимально строгими. Если до 4 декабря 2026 года у компании не будет готового укрытия и она не подтвердит начало работ, уже с 5 декабря ей придется полностью останавливать работу на время "желтой" тревоги.

Какие препятствия для малого бизнеса

По словам Ярослава Железняка, чтобы доказать свое право на отсрочку, предпринимателям придется собрать пакет из шести различных документов. При этом народный депутат раскритиковал отсутствие четких стандартов и ответственности со стороны государственных органов.

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"Это шесть документов, и ни одного от государства, которое за пять лет не построило укрытий. ГСЧС рекомендует "безопасное пространство" со стеной высотой от 56 см и сама пишет, что оно "не является полноценным укрытием и защиты не гарантирует", а кто будет его проверять, не определено", — подчеркнул народный депутат.

Наибольший удар новые требования могут нанести малому бизнесу:

небольшим кафе,

магазинам рядом с домом,

салонам красоты и парикмахерским.

Такие заведения в основном работают на арендованных площадях в зданиях, где физически нет подвалов или технической возможности обустроить защитную зону. В правительстве ранее признавали эту проблему, обещая доработать правила доступа к соседним общим укрытиям, их вместимости и распределения ответственности, однако на практике этот вопрос до сих пор остается открытым.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские предприниматели должны успеть обустроить укрытия до декабря. До этого времени сотрудники и клиенты предприятий могут пользоваться помещениями только по собственному усмотрению. Компании, которые до декабря не выполнят требования правительства, приостановят работу во время воздушных тревог.

Также Новини.LIVE сообщали, как будут работать службы такси во время воздушной тревоги. Правительство ввело ограничения на повышение тарифов во время атак. Отныне максимальная надбавка составит 75% к базовой стоимости поездки.