Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика УЗ запустила прямые поезда в Европу — куда и сколько стоят билеты

УЗ запустила прямые поезда в Европу — куда и сколько стоят билеты

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 13:46
УЗ запустила прямые поезда в Европу — куда можно доехать, какие цены и график
Пассажиры УЗ на станции. Фото: Укрзализныця/Facebook

Укрзализныця запустила несколько новых прямых международных рейсов благодаря открытию пути европейского стандарта. Пассажиры могут купить билеты на поезда из Ужгорода в разные города ЕС. Пересадки на границе не предусмотрены.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика в официальном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Куда начали курсировать поезда УЗ

Первые рейсы отправились в пятницу, 12 сентября. По новой евроколее выехали такие поезда Укрзализныци:

  • №961/618 Ужгород — Братислава;
  • №146 Ужгород — Будапешт — Вена.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Facebook, всего прямым сообщением в европейские города отправились 280 пассажиров. Поезда будут осуществлять рейсы ежедневно по такому графику:

  • отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33;
  • в обратном направлении — Братислава (11:27) → Ужгород (22:35);
  • отправление из Ужгорода в 8:09, остановка в Будапеште в 14:20, прибытие в Вену в 17:20;
  • в обратном направлении — Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).

"Это символ интеграции в общее транспортное пространство ЕС. Уже сегодня пассажиры из Ужгорода могут напрямую добраться до Братиславы, Будапешта и Вены. Следующий шаг — масштабирование таких проектов и расширение удобных европейских маршрутов для украинцев", — отметил Кулеба.

Ко всему, 12 сентября Укрзализныця запустила новый маршрут №644/647 Захонь — Берегово — Боржава. Поезд будет курсировать по евроколее и напрямую соединит город в Закарпатской области с Венгрией. Именно Захонь считается важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные рейсы.

Сколько стоят билеты в Европу

Пассажиры могут забронировать места в поездах разными способами: в мобильном приложении УЗ, на официальном сайте украинского перевозчика, а также на сайтах венгерских и словацких компаний. Мы узнали, сколько нужно отдать за путешествие в европейские города прямыми рейсами:

  • из Ужгорода в Братиславу — от 2 225 грн (второй класс);
  • из Ужгорода в Будапешт — от 1 220 грн (второй класс), от 1 802 грн (первый класс);
  • из Ужгорода в Вену — от 2 221 грн (второй класс), от 3 516 грн (первый класс).

При необходимости можно вернуть билет с помощью онлайн-инструментов. Чем ближе момент отправления поезда, тем меньшую сумму получит пассажир. Если человек опоздал на рейс, то дается час, дабы сдать проездной документ и вернуть деньги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пассажиры Укрзализныци с животными должны покупать дополнительный билет на домашнего любимца. Это обязательное требование перевозчика, поскольку УЗ осуществляет учет животных в поездах для безопасности и ответственности.

Также мы писали, что в сентябре 2025 года из Киева в польский Хелм курсируют несколько поездов Укрзализныци, а билеты можно купить онлайн или в кассах. Стоимость места в купе стартует от 2 851 грн, люкс обойдется минимум в 4 305 грн.

Укрзализныця Европа поезда цены билеты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации