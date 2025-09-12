УЗ запустила прямые поезда в Европу — куда можно доехать, какие цены и график

Пассажиры УЗ на станции. Фото: Укрзализныця/Facebook

Укрзализныця запустила несколько новых прямых международных рейсов благодаря открытию пути европейского стандарта. Пассажиры могут купить билеты на поезда из Ужгорода в разные города ЕС. Пересадки на границе не предусмотрены.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика в официальном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Куда начали курсировать поезда УЗ

Первые рейсы отправились в пятницу, 12 сентября. По новой евроколее выехали такие поезда Укрзализныци:

№961/618 Ужгород — Братислава;

№146 Ужгород — Будапешт — Вена.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Facebook, всего прямым сообщением в европейские города отправились 280 пассажиров. Поезда будут осуществлять рейсы ежедневно по такому графику:

отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33;

в обратном направлении — Братислава (11:27) → Ужгород (22:35);

отправление из Ужгорода в 8:09, остановка в Будапеште в 14:20, прибытие в Вену в 17:20;

в обратном направлении — Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).

"Это символ интеграции в общее транспортное пространство ЕС. Уже сегодня пассажиры из Ужгорода могут напрямую добраться до Братиславы, Будапешта и Вены. Следующий шаг — масштабирование таких проектов и расширение удобных европейских маршрутов для украинцев", — отметил Кулеба.

Ко всему, 12 сентября Укрзализныця запустила новый маршрут №644/647 Захонь — Берегово — Боржава. Поезд будет курсировать по евроколее и напрямую соединит город в Закарпатской области с Венгрией. Именно Захонь считается важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные рейсы.

Сколько стоят билеты в Европу

Пассажиры могут забронировать места в поездах разными способами: в мобильном приложении УЗ, на официальном сайте украинского перевозчика, а также на сайтах венгерских и словацких компаний. Мы узнали, сколько нужно отдать за путешествие в европейские города прямыми рейсами:

из Ужгорода в Братиславу — от 2 225 грн (второй класс);

из Ужгорода в Будапешт — от 1 220 грн (второй класс), от 1 802 грн (первый класс);

из Ужгорода в Вену — от 2 221 грн (второй класс), от 3 516 грн (первый класс).

При необходимости можно вернуть билет с помощью онлайн-инструментов. Чем ближе момент отправления поезда, тем меньшую сумму получит пассажир. Если человек опоздал на рейс, то дается час, дабы сдать проездной документ и вернуть деньги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пассажиры Укрзализныци с животными должны покупать дополнительный билет на домашнего любимца. Это обязательное требование перевозчика, поскольку УЗ осуществляет учет животных в поездах для безопасности и ответственности.

Также мы писали, что в сентябре 2025 года из Киева в польский Хелм курсируют несколько поездов Укрзализныци, а билеты можно купить онлайн или в кассах. Стоимость места в купе стартует от 2 851 грн, люкс обойдется минимум в 4 305 грн.