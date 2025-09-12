УЗ запустила прямі поїзди в Європу — куди можна доїхати, які ціни та графік

УЗ запустила прямі поїзди в Європу — куди і яка вартість квитків
Укрзалізниця запустила кілька нових прямих міжнародних рейсів завдяки відкриттю колії європейського стандарту. Пасажири можуть купити квитки на потяги з Ужгорода до різних міст ЄС. Пересадки на кордоні не передбачені.
Про це повідомила пресслужба залізничного перевізника в офіційному Telegram-каналі.
Куди почали курсувати поїзди УЗ
Перші рейси вирушили у п’ятницю, 12 вересня. Новою євроколією вирушили в дорогу такі поїзди Укрзалізниці:
- №961/618 Ужгород — Братислава;
- №146 Ужгород — Будапешт — Відень.
За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби у Facebook, загалом прямим сполученням до європейських міст вирушили 280 пасажирів. Потяги здійснюватимуть рейси щоденно за таким графіком:
- відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття в Братиславу о 18:33;
- у зворотному напрямку — Братислава (11:27) → Ужгород (22:35);
- відправлення з Ужгорода о 8:09, зупинка в Будапешті о 14:20, прибуття у Відень о 17:20;
- у зворотному напрямку — Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).
"Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок — масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців", — зазначив Кулеба.
До всього, 12 вересня Укрзалізниця запустила новий маршрут №644/647 Захонь — Берегове — Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією і напряму поєднає місто в Закарпатській області з Угорщиною. Саме Захонь вважається важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні рейси.
Скільки коштують квитки до Європи
Пасажири можуть забронювати місця в поїздах різними способами: в мобільному застосунку УЗ, на офіційному сайті українського перевізника, а також на сайтах угорських і словацьких залізниць. Ми дізналися, скільки потрібно віддати за подорож до європейських міст прямими рейсами:
- з Ужгорода в Братиславу — від 2 225 грн (другий клас);
- з Ужгорода в Будапешт — від 1 220 грн (другий клас), від 1 802 грн (перший клас);
- з Ужгорода у Відень — від 2 221 грн (другий клас), від 3 516 грн (перший клас).
За потреби можна повернути квиток за допомогою онлайн-інструментів. Чим ближче момент відправлення поїзда, тим меншу суму отримає пасажир. Якщо людина запізнилася на рейс, то дається година, аби здати проїзний документ і повернути гроші.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, пасажири Укрзалізниці з тваринами повинні купувати додатковий квиток на домашнього улюбленця. Це обов’язкова вимога перевізника, оскільки УЗ здійснює облік тварин у поїздах задля безпеки та відповідальності.
Також ми писали, що у вересні 2025 року з Києва до польського Хелма курсують кілька поїздів Укрзалізниці, а квитки можна купити онлайн чи в касах. Вартість місця в купе стартує від 2 851 грн, люкс обійдеться мінімум у 4 305 грн.
Читайте Новини.LIVE!