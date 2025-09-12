Відео
Головна Економіка УЗ запустила прямі поїзди в Європу — куди і яка вартість квитків

УЗ запустила прямі поїзди в Європу — куди і яка вартість квитків

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:46
УЗ запустила прямі поїзди в Європу — куди можна доїхати, які ціни та графік
Пасажири УЗ на станції. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзалізниця запустила кілька нових прямих міжнародних рейсів завдяки відкриттю колії європейського стандарту. Пасажири можуть купити квитки на потяги з Ужгорода до різних міст ЄС. Пересадки на кордоні не передбачені.

Про це повідомила пресслужба залізничного перевізника в офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Куди почали курсувати поїзди УЗ

Перші рейси вирушили у п’ятницю, 12 вересня. Новою євроколією вирушили в дорогу такі поїзди Укрзалізниці:

  • №961/618 Ужгород — Братислава;
  • №146 Ужгород — Будапешт — Відень.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби у Facebook, загалом прямим сполученням до європейських міст вирушили 280 пасажирів. Потяги здійснюватимуть рейси щоденно за таким графіком:

  • відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття в Братиславу о 18:33;
  • у зворотному напрямку — Братислава (11:27) → Ужгород (22:35);
  • відправлення з Ужгорода о 8:09, зупинка в Будапешті о 14:20, прибуття у Відень о 17:20;
  • у зворотному напрямку — Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).

"Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок — масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців", — зазначив Кулеба.

До всього, 12 вересня Укрзалізниця запустила новий маршрут №644/647 Захонь — Берегове — Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією і напряму поєднає місто в Закарпатській області з Угорщиною. Саме Захонь вважається важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні рейси.

Скільки коштують квитки до Європи

Пасажири можуть забронювати місця в поїздах різними способами: в мобільному застосунку УЗ, на офіційному сайті українського перевізника, а також на сайтах угорських і словацьких залізниць. Ми дізналися, скільки потрібно віддати за подорож до європейських міст прямими рейсами:

  • з Ужгорода в Братиславу — від 2 225 грн (другий клас);
  • з Ужгорода в Будапешт — від 1 220 грн (другий клас), від 1 802 грн (перший клас);
  • з Ужгорода у Відень — від 2 221 грн (другий клас), від 3 516 грн (перший клас).

За потреби можна повернути квиток за допомогою онлайн-інструментів. Чим ближче момент відправлення поїзда, тим меншу суму отримає пасажир. Якщо людина запізнилася на рейс, то дається година, аби здати проїзний документ і повернути гроші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пасажири Укрзалізниці з тваринами повинні купувати додатковий квиток на домашнього улюбленця. Це обов’язкова вимога перевізника, оскільки УЗ здійснює облік тварин у поїздах задля безпеки та відповідальності.

Також ми писали, що у вересні 2025 року з Києва до польського Хелма курсують кілька поїздів Укрзалізниці, а квитки можна купити онлайн чи в касах. Вартість місця в купе стартує від 2 851 грн, люкс обійдеться мінімум у 4 305 грн.

Укрзалізниця Європа поїзди ціни квитки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
