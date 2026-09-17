Увольнение в 2026 году: как один предлог может доставить лишние хлопоты

Женщина пишет заявление. Фото: Pexels

Формулировка "прошу уволить меня с 1 октября" выглядит привычно и понятно для большинства работодателей. Однако такая формулировка становится причиной затяжных судебных процессов, ведь возникает вопрос: является ли 1 октября последним рабочим днем или работник уже с этого числа не должен выходить на работу.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как такие, казалось бы, мелочи в текстах заявлений могут полностью изменить ход трудового договора.

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Коварство дат

Одно из таких дел дошло до Верховного суда. Работник подал заявление об увольнении по собственному желанию с 1 июня 2019 года. Работодатель оформил приказ от 30 мая. А суды установили, что фактически сотрудник отработал до 31 мая включительно, и именно эта дата стала основой для проведения окончательного расчета.

Впоследствии предприятие попыталось изменить свою позицию. Работодатель пытался задним числом оформить увольнение за прогул без уважительной причины с 30 марта. Рассматривая иск работника, Верховный Суд отменил приказ о прогуле, опираясь на важную деталь.

Фактические обстоятельства работы сотрудника до 31 мая уже были доказаны в предыдущем судебном деле, где работник отстаивал свои права. Повторному рассмотрению в соответствии со ст. 82 ГПК Украины дело не подлежало.

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Почему предлог "с" в заявлении может доставить хлопот

Суд не запрещает использовать слово "с" в заявлениях и не обязывает работодателей автоматически переносить дату прекращения трудовых отношений на день раньше.

Здесь действует совокупность различных факторов:

истинное волеизъявление работника;

дата подачи документа;

фактическое присутствие на рабочем месте после написания заявления;

отзыв документа;

действия обеих сторон.

Чтобы избежать судебных разбирательств, предприятиям следует добиваться от работников максимально четких формулировок без двусмысленных предлогов — с указанием конкретного последнего дня работы.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на какие выплаты имеет право работник при увольнении. Работодатель обязан при прекращении трудовых отношений выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. Это заработная плата за отработанное время, предусмотренные надбавки, доплаты, премии, компенсация за неиспользованные дни ежегодного и социального отпуска.

Также Новини.LIVE сообщали, за что работодатель обязан доплатить работнику. Получение новых дополнительных заданий от руководства, не входящих в перечень ваших должностных обязанностей, не является обязательным к выполнению. Если просьба выполнить отдельную работу выходит за пределы трудового договора, её выполнение требует обязательного согласия работника и надлежащей оплаты труда.