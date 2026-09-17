Звільнення у 2026 році: як один прийменник може завдати зайвого клопоту

Жінка пише заяву. Фото: Pexels

Формулювання "прошу звільнити мене з 1 жовтня" виглядає звично та зрозуміло для більшості роботодавців. Проте таке формулювання стає причиною затяжних судових процесів, адже виникає питання: чи є 1 жовтня останнім робочим днем, чи працівник уже з цього числа не має виходити на роботу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як такі начебто дрібниці в текстах заяв можуть повністю змінити хід трудового договору.

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Підступність дат

Одна з таких справ дійшла до Верховного суду. Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням із 1 червня 2019 року. Роботодавець оформив наказ від 30 травня. А судами було зафіксовано, що фактично співробітник відпрацював до 31 травня включно, і саме ця дата стала базою для проведення остаточного розрахунку.

Згодом підприємство спробувало змінити позицію. Роботодавець намагався оформити заднім числом звільнення за прогул без поважної причини від 30 березня. Розглядаючи позов працівника, Верховний Суд скасував наказ про прогул, спираючись на важливу деталь.

Фактичні обставини роботи співробітника до 31 травня вже були доведені в попередній судовій справі, де працвник відстоював свої права. Повторному розгляду згідно зі ст. 82 ЦПК України справа не підлягала.

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Чому прийменник "з" у заяві може завдати клопоту

Суд не забороняє використовувати слово "з" у заявах і не зобов'язуває роботодавців автоматично переносити дату припинення трудових відносин на день раніше.

Тут діє сукупність різних чинників:

справжнє волевиявлення робітника;

дату подачі документа;

фактичну присутність на робочому місці після написання заяви;

відкликання документа;

дії обох сторін.

Щоб уникнути судових розглядів, підприємтсвам слід добиватися від працівників максимально чітких формулювань без двозначних прийменників — із зазначенням конкретного останнього дня роботи.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на які виплати має право працівник при звільненні. Роботодавець зобов'язаний при припиненні трудових відносин виплатити працівникові всі належні йому суми. Це заробітна плата за відпрацьований час, передбачені надбавки, доплати, премії, компенсацію за невикористані дні щорічної та соціальної відпустки.

Також Новини.LIVE повідомляли за що роботодавець зобов'язаний доплатити працівнику. Отримання нових додаткових завдань від керівництва, що не входять в перелік ваших посадових обов'язків, не є обов'язковими до виконання. Якщо прохання виконати окрему роботу виходить за межі трудового договору, його виконання вимагає обов'язкової згоди працівника та належної оплати праці.