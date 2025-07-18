Сухую траву лучше не жечь — сколько придется заплатить нарушителю в 2025 году

Подожженная сухая трава. Фото: УНИАН

Украинцев в очередной раз предостерегают, что сжигать сухую траву и опавшие листья самостоятельно запрещено. Такие действия не только вредят окружающей среде и здоровью людей, но и противоречат нормам действующего законодательства.

О том, почему нельзя платить сухую траву и какой штраф за это придется заплатить в 2025 году, напомнили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отмечают, что в Украине часто фиксируются случаи сжигания остатков растительности. Однако это наносит серьезный ущерб:

экосистемы подвергаются нарушениям;

разрушается плодородный слой почвы;

гибнут полезные насекомые и микроорганизмы.

"Ежегодно мы сталкиваемся со случаями сжигания сухой травы и листьев. Некоторые ошибочно считают, что это способствует улучшению плодородия почвы. На самом деле сжигание приводит к разрушению почвенного покрова, уничтожению почвообразующих организмов и полезных насекомых и ухудшению природного баланса экосистем", — отмечает директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

К тому же дым от очагов содержит вредные вещества — среди них канцерогены и угарный газ, опасный для дыхательной системы.

Какое наказание грозит украинцам в 2025 году

Во время сжигания сухой травы и других отходов, существует высокий риск неконтролируемого распространения огня, что особенно опасно в условиях военного положения. За самовольное выжигание растений предусмотрены штрафы:

от 3 060 до 21 420 гривен;

в пределах заповедных территорий — от 6 120 до 30 600 гривен.

Если же действия привели к вреду растительному миру, может быть штраф 153 000 гривен или даже наказание в виде ограничения свободы до 5 лет.

Кто из-за сжигания травы может попасть за решетку

Кроме того, согласно статье 113 Уголовного кодекса Украины, умышленные поджоги могут рассматриваться как проявления диверсии. За это в условиях войны предусмотрено наказание — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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