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Главная Экономика Утилизация сухой травы — какой штраф грозит поджигателю в 2025

Утилизация сухой травы — какой штраф грозит поджигателю в 2025

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 07:15
Сухую траву лучше не жечь — сколько придется заплатить нарушителю в 2025 году
Подожженная сухая трава. Фото: УНИАН

Украинцев в очередной раз предостерегают, что сжигать сухую траву и опавшие листья самостоятельно запрещено. Такие действия не только вредят окружающей среде и здоровью людей, но и противоречат нормам действующего законодательства.

О том, почему нельзя платить сухую траву и какой штраф за это придется заплатить в 2025 году, напомнили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Почему нельзя жечь сухую траву

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отмечают, что в Украине часто фиксируются случаи сжигания остатков растительности. Однако это наносит серьезный ущерб:

  • экосистемы подвергаются нарушениям;
  • разрушается плодородный слой почвы;
  • гибнут полезные насекомые и микроорганизмы.

"Ежегодно мы сталкиваемся со случаями сжигания сухой травы и листьев. Некоторые ошибочно считают, что это способствует улучшению плодородия почвы. На самом деле сжигание приводит к разрушению почвенного покрова, уничтожению почвообразующих организмов и полезных насекомых и ухудшению природного баланса экосистем", — отмечает директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

К тому же дым от очагов содержит вредные вещества — среди них канцерогены и угарный газ, опасный для дыхательной системы.

Какое наказание грозит украинцам в 2025 году

Во время сжигания сухой травы и других отходов, существует высокий риск неконтролируемого распространения огня, что особенно опасно в условиях военного положения. За самовольное выжигание растений предусмотрены штрафы:

  • от 3 060 до 21 420 гривен;
  • в пределах заповедных территорий — от 6 120 до 30 600 гривен.

Если же действия привели к вреду растительному миру, может быть штраф 153 000 гривен или даже наказание в виде ограничения свободы до 5 лет.

Кто из-за сжигания травы может попасть за решетку

Кроме того, согласно статье 113 Уголовного кодекса Украины, умышленные поджоги могут рассматриваться как проявления диверсии. За это в условиях войны предусмотрено наказание — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в летне-осенний период в Украине активно собирают ягоды, грибы и орехи. Но не везде это разрешено — за сбор в запрещенных лесных зонах предусмотрен штраф.

Также мы рассказывали, что рыбалка остается любимым занятием многих, но пренебрежение правилами может стоить дорого. Санкции возможны даже до начала ловли.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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