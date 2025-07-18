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Головна Економіка Утилізація сухої трави — який штраф загрожує палію у 2025 році

Утилізація сухої трави — який штраф загрожує палію у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 07:15
Суху траву краще не палити — скільки доведеться заплатити порушнику у 2025 році
Підпалена суха трава. Фото: УНІАН

Українців вкотре застерігають, що спалювати суху траву та опале листя самостійно заборонено. Такі дії не лише шкодять довкіллю та здоров’ю людей, а й суперечать нормам чинного законодавства.

Про те, чому не можна платити суху траву та який штраф за це доведеться заплатити у 2025 році, нагадали у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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Чому не можна палити суху траву

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зазначають, що в Україні часто фіксуються випадки спалювання залишків рослинності. Проте це завдає серйозної шкоди: 

  • екосистеми зазнають порушень;
  • руйнується родючий шар ґрунту;
  • гинуть корисні комахи та мікроорганізми.

"Щороку ми стикаємося з випадками спалювання сухої трави та листя. Дехто помилково вважає, що це сприяє покращенню родючості ґрунту. Насправді ж спалювання призводить до руйнування ґрунтового покриву, знищення ґрунтоутворюючих організмів і корисних комах та погіршення природного балансу екосистем", — наголошує директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

До того ж дим від вогнищ містить шкідливі речовини — серед них канцерогени та чадний газ, небезпечний для дихальної системи.

Яке покарання загрожує українцям у 2025 році

Під час спалювання сухої трави та інших відходів, існує високий ризик неконтрольованого поширення вогню, що особливо небезпечно в умовах воєнного стану.  За самовільне випалювання рослин передбачено штрафи: 

  • від 3 060 до 21 420 гривень;
  • межах заповідних територій — від 6 120 до 30 600 гривень. 

Якщо ж дії призвели до шкоди рослинному світу, може бути штраф 153 000 гривень або навіть покарання у вигляді обмеження волі до 5 років.

Хто через спалювання трави може потрапити за ґрати

Крім того, відповідно до статті 113 Кримінального кодексу України, навмисні підпали можуть розглядатися як прояви диверсії. За це в умовах війни передбачено покарання — від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у літньо-осінній період в Україні активно збирають ягоди, гриби та горіхи. Але не всюди це дозволено — за збір у заборонених лісових зонах передбачено штраф.

Також ми розповідали, що риболовля залишається улюбленим заняттям багатьох, та нехтування правилами може коштувати дорого. Санкції можливі навіть до початку лову.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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