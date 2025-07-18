Суху траву краще не палити — скільки доведеться заплатити порушнику у 2025 році

Підпалена суха трава. Фото: УНІАН

Українців вкотре застерігають, що спалювати суху траву та опале листя самостійно заборонено. Такі дії не лише шкодять довкіллю та здоров’ю людей, а й суперечать нормам чинного законодавства.

Про те, чому не можна платити суху траву та який штраф за це доведеться заплатити у 2025 році, нагадали у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зазначають, що в Україні часто фіксуються випадки спалювання залишків рослинності. Проте це завдає серйозної шкоди:

екосистеми зазнають порушень;

руйнується родючий шар ґрунту;

гинуть корисні комахи та мікроорганізми.

"Щороку ми стикаємося з випадками спалювання сухої трави та листя. Дехто помилково вважає, що це сприяє покращенню родючості ґрунту. Насправді ж спалювання призводить до руйнування ґрунтового покриву, знищення ґрунтоутворюючих організмів і корисних комах та погіршення природного балансу екосистем", — наголошує директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

До того ж дим від вогнищ містить шкідливі речовини — серед них канцерогени та чадний газ, небезпечний для дихальної системи.

Яке покарання загрожує українцям у 2025 році

Під час спалювання сухої трави та інших відходів, існує високий ризик неконтрольованого поширення вогню, що особливо небезпечно в умовах воєнного стану. За самовільне випалювання рослин передбачено штрафи:

від 3 060 до 21 420 гривень;

межах заповідних територій — від 6 120 до 30 600 гривень.

Якщо ж дії призвели до шкоди рослинному світу, може бути штраф 153 000 гривень або навіть покарання у вигляді обмеження волі до 5 років.

Хто через спалювання трави може потрапити за ґрати

Крім того, відповідно до статті 113 Кримінального кодексу України, навмисні підпали можуть розглядатися як прояви диверсії. За це в умовах війни передбачено покарання — від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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