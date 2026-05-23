Ограничения для трудовых мигрантов в Украине: эксперт назвала действенные условия

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Из-за полномасштабной войны и личных причин наши граждане выезжают из Украины. Из-за старения нации демографический кризис неизбежен. Трудовые мигранты, которых будут поощрять искать работу, не спасут ситуацию. Наоборот, могут возникнуть новые риски.

Об этом рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук Элла Либанова в эфире Новини.LIVE.

Масштабы демографического кризиса

По словам спикера, даже если в Украину вернутся 5 млн человек, которые выехали из-за войны, и еще 1 млн человек, которые иммигрировали по разным причинам, это не поможет остановить депопуляцию населения. Ведь наше государство столкнулось со старением нации — стариков стало больше, чем молодежи.

"Это касается не только Украины. На самом деле, если бы не бешеная иммиграция в Германию, то численность населения страны сокращалась бы самыми высокими темпами в Европе. Это связано с очень низкой рождаемостью", — отметила Элла Либанова.

Государство может многое сделать для снижения смертности, регулирования миграции, поощрения украинцев оставаться дома и т.д., однако на уровень рождаемости повлиять почти невозможно.

Условия для трудовых мигрантов

Эксперт посоветовала изучить ошибки других государств в этом вопросе и пытаться их избежать. Чтобы минимизировать потенциальные риски, следует установить определенные ограничения для иностранцев, которые приедут в поисках работы:

создать бальную систему и оценивать различные факторы (возраст, семейный статус, образование, профессию, согласие работать в конкретном регионе и т.д.);

ограничиться выдачей рабочих виз;

избегать компактного поселения иностранцев.

"Я считаю, если человек приезжает в Украину, он должен подчиняться украинским законам, жить по украинским нормам, писаным или неписаным. Я стремилась бы к тому, чтобы дети мигрантов обязательно ходили в школу", — констатировала спикер.

Что интересно, темпы выдачи документов на пребывание в последние годы намного замедлились. Так, в 2024-м государство оформило около 6 000 разрешений на работу, в 2025-м — почти 9 000. Однако до начала полномасштабной войны, в 2021 году, было выдано более 22 000 разрешений.

Иными словами, мигранты были в Украине всегда, однако именно в 2026 году к этому вопросу привлекают общественное внимание. От государства нужно требовать не запрета на въезд и трудоустройство иностранцев, а эффективного контроля ситуации.

