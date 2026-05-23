Обмеження для трудових мігрантів в Україні: експертка назвала дієві умови

Люди на вулиці Києва.

Через повномасштабну війну та особисті причини наші громадяни виїжджають з України. Через старіння нації демографічна криза неминуча. Трудові мігранти, яких будуть заохочувати шукати роботу, не врятують ситуацію. Навпаки, можуть виникнути нові ризики.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Національної академії наук Елла Лібанова в ефірі Новини.LIVE.

Масштаби демографічної кризи

За словами спікерки, навіть якщо в Україну повернуться 5 млн осіб, які виїхали через війну, і ще 1 млн людей, які іммігрували з різних причин, це не допоможе зупинити депопуляцію населення. Адже наша держава стикнулася зі старінням нації — людей похилого віку стало більше, ніж молоді.

"Це стосується не тільки України. Направду, якби не шалена імміграція до Німеччини, то чисельність населення країни скорочувалася б найвищими темпами в Європі. Це пов'язане з дуже низькою народжуваністю", — зазначила Елла Лібанова.

Держава може багато зробити для зниження смертності, регулювання міграції, заохочення українців залишатися вдома тощо, проте на рівень народжуваності плинути майже неможливо.

Умови для трудових мігрантів

Експертка порадила вивчити помилки інших держав у цьому питанні та намагатися їх уникнути. Щоб мінімізувати потенційні ризики, варто встановити певні обмеження для іноземців, які приїдуть у пошуках роботи:

створити бальну систему та оцінювати різні фактори (вік, сімейний статус, освіту, професію, згоду працювати в конкретному регіоні тощо);

обмежитися видачою робочих віз;

уникати компактного поселення іноземців.

"Я вважаю, якщо людина приїжджає до України, вона має підпорядковуватися українським законам, жити за українськими нормами, писаними чи неписаними. Я прагнула би того, щоб діти мігрантів обов'язково ходили до школи", — констатувала спікерка.

Що цікаво, темпи видачі документів на перебування останніми роками набагато сповільнилися. Так, у 2024-му держава оформила близько 6 000 дозволів на роботу, у 2025-му — майже 9 000. Однак до початку повномасштабної війни, у 2021 році, було видано понад 22 000 дозволів.

Іншими словами, мігранти були в Україні завжди, однак саме у 2026 році до цього питання привертають суспільну увагу. Від держави потрібно вимагати не заборони на в’їзд та працевлаштування іноземців, а ефективного контролю ситуації.

