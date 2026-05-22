Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Хто заробляє найбільше у США: 30 високооплачуваних професій

Хто заробляє найбільше у США: 30 високооплачуваних професій

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 13:50
Ці професії гарантують високі доходи: хто найбільше заробляє у США
Найбільш оплачувані професії у США. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Представники деяких професій можуть заробляти великі гроші. В рейтингу найбільш оплачуваних робіт у Сполучених Штатах Америки домінує одна галузь. Ми дізналися, на кого варто навчатися, аби забезпечити собі безбідне майбутнє.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Visual Capitalist.

Професії з найбільшими доходами у США

В рейтингу з 30-ти професій 24 позиції займають медичні посади. Саме в охороні здоров’я зосереджена найбільш висока оплата праці. Плюс автори рейтингу виявили цікаву закономірність: кількість співробітників на багатьох посадах відносно невелика — менше 10 000 осіб по країні, тобто професії є доволі рідкісними.

Перелік найбільш високооплачуваних професій у США має такий вигляд (вказана середньорічна зарплата станом на 2024 рік):

  • дитячі хірурги — 450 800 доларів;
  • кардіологи — 432 500 доларів;
  • хірурги, всі інші — 371 300 доларів;
  • ортопедичні хірурги (крім дитячих) — 365 100 доларів;
  • щелепно-лицьові хірурги — 360 200 доларів;
  • рентгенологи / радіологи — 359 800 доларів;
  • дерматологи — 347 800 доларів;
  • анестезіологи — 336 600 доларів;
  • лікарі невідкладної медичної допомоги — 320 700 доларів;
  • офтальмологи (крім дитячих) — 301 500 доларів;
  • неврологи — 286 300 доларів;
  • акушери-гінекологи — 281 100 доларів;
  • пілоти авіаліній, другі пілоти та бортінженери — 280 600 доларів;
  • психіатри — 269 100 доларів;
  • патологоанатоми — 266 000 доларів;
  • головні виконавчі директори (CEO) — 262 900 доларів;
  • терапевти загальної практики — 262 700 доларів;
  • спортсмени та спортивні інструктори — 259 800 доларів;
  • ортопеди-стоматологи (протезисти) — 258 700 доларів;
  • сімейні лікарі — 256 800 доларів;
  • ортодонти — 254 600 доларів;
  • інші лікарі (Physicians) — 253 500 доларів;
  • стоматологи (не загального профілю) — 246 500 доларів;
  • медсестри-анестезисти — 231 700 доларів;
  • педіатри загального профілю — 222 300 доларів;
  • стоматологи загального профілю — 196 100 доларів;
  • керівники комп’ютерних та інформаційних систем — 188 000 доларів;
  • юристи / адвокати — 182 800 доларів;
  • фінансові менеджери — 180 500 доларів;
  • керівники в галузі архітектури та інженерії — 175 700 доларів.

Постає питання, чому саме медицина домінує в рейтингу заробітних плат. Причина пов’язана з кількома факторами. Перший — тривале навчання і великі витрати. Другий — обмежена кількість спеціалістів, що частково пояснюється першим фактором. Третій — стабільно великий попит на складні медичні послуги.

Читайте також:

Найбільш оплачувані професії в Україні

Згідно з інформацією від Державного центру зайнятості, серед цивільних посад найбільш оплачуваними в Україні стали IT-спеціалісти, фінансисти та банкіри, маркетологи, стоматологи, керівники вищої ланки, адміністратори бази даних, ріелтори, графічні дизайнери, хірурги та анестезіологи, інженери.

Можна зробити висновок, що найбільше платять у професіях, де поєднуються висококваліфіковані навички і дефіцит кадрів. Зростання зарплат у багатьох галузях відбувається в геометричній прогресії. Це свідчить про активний розвиток ринку праці та намагання роботодавців зберегти конкурентоспроможність.

Раніше Новини.LIVE писали, де в Європі найбільша мінімальна зарплата станом на 2026 рік. Лідерство втримує Люксембург із сумою 2 704 євро (138 900 грн). На другому місці Ірландія — 2 391 євро (122 800 грн), на третьому Німеччина — 2 343 євро (120 300 грн).

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі вчителі можуть отримати додатково 10-15% до зарплати. Надбавка передбачена за обслуговування комп'ютерної техніки. Йдеться про налаштування, дрібний ремонт, встановлення ПЗ тощо.

зарплати робота професії
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації