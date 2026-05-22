Ці професії гарантують високі доходи: хто найбільше заробляє у США

Представники деяких професій можуть заробляти великі гроші. В рейтингу найбільш оплачуваних робіт у Сполучених Штатах Америки домінує одна галузь. Ми дізналися, на кого варто навчатися, аби забезпечити собі безбідне майбутнє.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Visual Capitalist.

Професії з найбільшими доходами у США

В рейтингу з 30-ти професій 24 позиції займають медичні посади. Саме в охороні здоров’я зосереджена найбільш висока оплата праці. Плюс автори рейтингу виявили цікаву закономірність: кількість співробітників на багатьох посадах відносно невелика — менше 10 000 осіб по країні, тобто професії є доволі рідкісними.

Перелік найбільш високооплачуваних професій у США має такий вигляд (вказана середньорічна зарплата станом на 2024 рік):

дитячі хірурги — 450 800 доларів;

кардіологи — 432 500 доларів;

хірурги, всі інші — 371 300 доларів;

ортопедичні хірурги (крім дитячих) — 365 100 доларів;

щелепно-лицьові хірурги — 360 200 доларів;

рентгенологи / радіологи — 359 800 доларів;

дерматологи — 347 800 доларів;

анестезіологи — 336 600 доларів;

лікарі невідкладної медичної допомоги — 320 700 доларів;

офтальмологи (крім дитячих) — 301 500 доларів;

неврологи — 286 300 доларів;

акушери-гінекологи — 281 100 доларів;

пілоти авіаліній, другі пілоти та бортінженери — 280 600 доларів;

психіатри — 269 100 доларів;

патологоанатоми — 266 000 доларів;

головні виконавчі директори (CEO) — 262 900 доларів;

терапевти загальної практики — 262 700 доларів;

спортсмени та спортивні інструктори — 259 800 доларів;

ортопеди-стоматологи (протезисти) — 258 700 доларів;

сімейні лікарі — 256 800 доларів;

ортодонти — 254 600 доларів;

інші лікарі (Physicians) — 253 500 доларів;

стоматологи (не загального профілю) — 246 500 доларів;

медсестри-анестезисти — 231 700 доларів;

педіатри загального профілю — 222 300 доларів;

стоматологи загального профілю — 196 100 доларів;

керівники комп’ютерних та інформаційних систем — 188 000 доларів;

юристи / адвокати — 182 800 доларів;

фінансові менеджери — 180 500 доларів;

керівники в галузі архітектури та інженерії — 175 700 доларів.

Постає питання, чому саме медицина домінує в рейтингу заробітних плат. Причина пов’язана з кількома факторами. Перший — тривале навчання і великі витрати. Другий — обмежена кількість спеціалістів, що частково пояснюється першим фактором. Третій — стабільно великий попит на складні медичні послуги.

Найбільш оплачувані професії в Україні

Згідно з інформацією від Державного центру зайнятості, серед цивільних посад найбільш оплачуваними в Україні стали IT-спеціалісти, фінансисти та банкіри, маркетологи, стоматологи, керівники вищої ланки, адміністратори бази даних, ріелтори, графічні дизайнери, хірурги та анестезіологи, інженери.

Можна зробити висновок, що найбільше платять у професіях, де поєднуються висококваліфіковані навички і дефіцит кадрів. Зростання зарплат у багатьох галузях відбувається в геометричній прогресії. Це свідчить про активний розвиток ринку праці та намагання роботодавців зберегти конкурентоспроможність.

