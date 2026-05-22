Эти профессии гарантируют высокие доходы: кто больше всех зарабатывает в США

Представители некоторых профессий могут зарабатывать большие деньги. В рейтинге самых оплачиваемых работ в Соединенных Штатах Америки доминирует одна отрасль. Мы узнали, на кого стоит учиться, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Visual Capitalist.

Профессии с наибольшими доходами в США

В рейтинге из 30-ти профессий 24 позиции занимают медицинские должности. Именно в здравоохранении сосредоточена наиболее высокая оплата труда. Плюс авторы рейтинга обнаружили интересную закономерность: количество сотрудников на многих должностях относительно небольшое — менее 10 000 человек по стране, то есть профессии являются довольно редкими.

Перечень самых высокооплачиваемых профессий в США выглядит так (указана среднегодовая зарплата по состоянию на 2024 год):

детские хирурги — 450 800 долларов;

кардиологи — 432 500 долларов;

хирурги, все остальные — 371 300 долларов;

ортопедические хирурги (кроме детских) — 365 100 долларов;

челюстно-лицевые хирурги — 360 200 долларов;

рентгенологи / радиологи — 359 800 долларов;

дерматологи — 347 800 долларов;

анестезиологи — 336 600 долларов;

врачи неотложной медицинской помощи — 320 700 долларов;

офтальмологи (кроме детских) — 301 500 долларов;

неврологи — 286 300 долларов;

акушеры-гинекологи — 281 100 долларов;

пилоты авиалиний, вторые пилоты и бортинженеры — 280 600 долларов;

психиатры — 269 100 долларов;

патологоанатомы — 266 000 долларов;

главные исполнительные директора (CEO) — 262 900 долларов;

терапевты общей практики — 262 700 долларов;

спортсмены и спортивные инструкторы — 259 800 долларов;

ортопеды-стоматологи (протезисты) — 258 700 долларов;

семейные врачи — 256 800 долларов;

ортодонты — 254 600 долларов;

другие врачи (Physicians) — 253 500 долларов;

стоматологи (не общего профиля) — 246 500 долларов;

медсестры-анестезисты — 231 700 долларов;

педиатры общего профиля — 222 300 долларов;

стоматологи общего профиля — 196 100 долларов;

руководители компьютерных и информационных систем — 188 000 долларов;

юристы/адвокаты — 182 800 долларов;

финансовые менеджеры — 180 500 долларов;

руководители в области архитектуры и инженерии — 175 700 долларов.

Возникает вопрос, почему именно медицина доминирует в рейтинге заработных плат. Причина связана с несколькими факторами. Первый — длительное обучение и большие расходы. Второй — ограниченное количество специалистов, что частично объясняется первым фактором. Третий — стабильно большой спрос на сложные медицинские услуги.

Наиболее оплачиваемые профессии в Украине

Согласно информации от Государственного центра занятости, среди гражданских должностей наиболее оплачиваемыми в Украине стали IT-специалисты, финансисты и банкиры, маркетологи, стоматологи, руководители высшего звена, администраторы базы данных, риэлторы, графические дизайнеры, хирурги и анестезиологи, инженеры.

Можно сделать вывод, что больше всего платят в профессиях, где сочетаются высококвалифицированные навыки и дефицит кадров. Рост зарплат во многих отраслях происходит в геометрической прогрессии. Это свидетельствует об активном развитии рынка труда и попытке работодателей сохранить конкурентоспособность.

Лидерство удерживает Люксембург с суммой 2 704 евро (138 900 грн). На втором месте Ирландия — 2 391 евро (122 800 грн), на третьем Германия — 2 343 евро (120 300 грн).

некоторые учителя могут получить дополнительно 10-15% к зарплате. Надбавка предусмотрена за обслуживание компьютерной техники. Речь идет о настройке, мелком ремонте, установке ПО и пр.