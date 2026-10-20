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Главная Экономика Укрпочта меняет правила доставки в 27 стран ЕС: что нужно знать украинцам

Укрпочта меняет правила доставки в 27 стран ЕС: что нужно знать украинцам

Ua ru
20 октября 2026 17:35
Доставка посылок в ЕС в 2026 году: какие правила ввела Укрпочта Новини.LIVE
Отделение Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября Европейский Союз вводит существенное ужесточение таможенного контроля в отношении всех международных почтовых отправлений из-за пределов ЕС. Чтобы обеспечить бесперебойную доставку товаров, Укрпочта с 22 по 26 октября проводит техническое обновление своих систем. Изменения коснутся каждого отправителя — от обычных граждан до предпринимателей, торгующих на Etsy, eBay, Shopify или Amazon.

Об этом сообщает почтовый оператор Укрпочта, передают Новини.LIVE.

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Что изменится для отправителей

Европейские таможенные органы стремятся к полной прозрачности импорта и усиливают автоматизированный учет товаров. В связи с этим в систему оформления Укрпочты будут внесены изменения.

Одним из нововведений станет дополнительный таможенный сбор в размере 2 евро, что примерно равно 101 гривне. Платеж будет начисляться на каждую отдельную посылку. Сумма добавляется автоматически в формулу расчета при создании отправления в Личном кабинете. Оплата же осуществляется отправителем вместе с базовыми таможенными сборами.

Почтовый оператор рекомендует бизнесу заранее заложить этот сбор в итоговую стоимость товаров. Для подтверждения происхождения и учета товара таможня ЕС будет требовать также указания цифровых номеров. В Личном кабинете Укрпочты при выборе коммерческого отправления появятся три новых поля.

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Как заполнять новые поля в Личном кабинете

Заполнение данных доступно в произвольной форме с использованием букв и цифр. Первые два поля обязательны — без них система просто не позволит сформировать накладную.

  1. Укажите номер проданного лота или собственный артикул (SKU).
  2. Укажите уникальный код товара (NS-PID) из вашей внутренней системы учета или складской программы (строгих требований ЕС к форматам нет).
  3. При наличии заполняется в случае продажи на Amazon или наличия официальных международных штрих-кодов (GTIN, UPC, EAN). Если таких кодов нет, поле оставляют пустым.

Эти требования являются едиными для всех стран мира, экспортирующих товары в Евросоюз. Благодаря таким изменениям украинские посылки смогут проходить таможенный контроль ЕС без задержек.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о мошеннической схеме от имени Укрпочты. По сценарию мошенники отправляют сообщение о якобы обязательной доплате в размере 30 гривен за доставку. В сообщении содержится ссылка, по которой просят ввести банковские данные для оплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцы могут платить больше за посылки из-за рубежа. Налог могут начислять фактически с первого евро стоимости товара. При этом не предусматривается отмена всех льгот для международных отправлений.

Укрпошта Европейский союз граница таможня посылки
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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