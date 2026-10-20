Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

З 1 листопада Європейський Союз запроваджує суттєве посилення митного контролю для всіх міжнародних поштових відправлень з-за меж ЄС. Аби забезпечити безперебійну доставку товарів, Укрпошта з 22 по 26 жовтня проводить технічне оновлення своїх систем. Зміни торкнуться кожного відправника — від звичайних громадян до підприємців, які торгують на Etsy, eBay, Shopify чи Amazon.

Про це повідомляє поштовий оператор Укрпошта, передають Новини.LIVE.

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Що зміниться для відправників

Європейські митні органи прагнуть повної прозорості імпорту та посилюють автоматизований облік товарів. У зв'язку з цим у систему оформлення Укрпошти інтегрують зміни.

Одним з нововведень стане, додатковий митний збір у розмірі 2 євро, що приблизно дорівнює 101 гривні. Платіж нараховуватиметься на кожну окрему посилку. Сума додається автоматично у формулу розрахунку під час створення відправлення в Особистому кабінеті. Оплата ж здійснюється відправником разом із базовими митними зборами.

Поштовий оператор радить бізнесу завчасно закласти цей збір у фінальну вартість товарів. Для підтвердження походження й обліку товару митниця ЄС вимагатиме ще внесення цифрових номерів. В Особистому кабінеті Укрпошти при виборі комерційного відправлення з'являться три нові поля.

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Як заповнювати нові поля в Особистому кабінеті

Заповнення даних доступне у довільній формі із використанням літер та цифр. Перші два поля обов'язкові — без них система просто не дозволить сформувати накладну.

Укажіть номер проданого лота або власний артикул (SKU). Укажіть унікальний код товару (NS-PID) з вашої внутрішньої системи обліку чи складської програми (строгих вимог ЄС до форматів немає). За наявності заповнюється у разі продажу на Amazon або наявності офіційних міжнародних штрихкодів (GTIN, UPC, EAN). Якщо таких кодів немає, поле залишають порожнім.

Ці вимоги є єдиними для всіх країн світу, які експортують товари до Євросоюзу. Завдяки таким змінам, це дозволить українським посилкам проходити митний контроль ЄС без затримок.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про шахрайську схему від імені Укрпошти. По сценарію аферисти надсилають повідомлення про нібито обов'язкову доплату 30 гривень за доставку. Оповіщення має у вмісті посилання, у якому просять ввести банківські дані, аби провести оплату.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому українці можуть платити більше за посилки з-за кордону. Податок можуть нараховувати фактично з першого євро вартості товару. При цьому не передбачають скасування всіх пільг для міжнародних відправлень.